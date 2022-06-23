Главная Новости Общество
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге открылось пятидесятое заседание Совета главных архитекторов субъектов России

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 23.06.2022 13:24 1 333
В Калуге открылось пятидесятое заседание Совета главных архитекторов субъектов России

В четверг, 23 июня, в Калуге губернатор Владислав ШАПША принял участие в юбилейном 50-м заседании Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

- Благодаря активности жителей и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» мы получаем десятки новых объектов, новых точек притяжения - тех мест, которые люди сами для себя выбрали, - отметил глава региона в приветственном слове. - Наши города побеждают во Всероссийских конкурсах благоустройства малых городов и исторических поселений. Я рад, что отношение людей к городской среде меняется. И это не указание сверху, не приказ, а движение от своего дома, от своего подъезда вперед к жизни в комфортной городской среде, в комфортном городе, в комфортном регионе.

Как отметил Шапша, новая стратегия развития строительной отрасли, которая была озвучена на заседании Президиума Госсовета России, открывает дополнительные возможности для решения многих вопросов как в сфере строительства, так и в архитектуре. 

- На прошедшем на этой неделе заседании Президиума Госсовета России был сделан акцент на балансе городской среды: необходимости увязать территориальное планирование, градостроительное зонирование и прийти к оптимальным решениям, чтобы все они служили на благо каждого региона, чтобы люди видели эффект и вклад от тех масштабных проектов и строек, которые мы декларируем, - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей МУЗЫЧЕНКО.

По его словам, необходимо строить 120 миллионов квадратных метров жилья в год. 

- Это жилье должно быть размещено и спланировано таким образом, чтобы мы не думали, где мы будем работать завтра, чтобы не было маятниковой миграции, чтобы мы понимали, что каждый ребенок пойдет в школу и детский сад рядом с домом, - пояснил чиновник. - Это основа комфортной среды. Все это можно сделать только при непосредственном участии архитекторов.

Главные архитекторы из более чем 80 городов страны будут работать в нашей области в течение трех дней. Мероприятия пройдут в Калуге, Боровском и Дзержинском районах.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 23.06.2022 13:24 1 333
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Банк «Открытие»: 53% россиян считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончилась
Причины отправить ребенка в детский лагерь
Какую карту выбрать?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru