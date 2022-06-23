В Калуге открылось пятидесятое заседание Совета главных архитекторов субъектов России

В четверг, 23 июня, в Калуге губернатор Владислав ШАПША принял участие в юбилейном 50-м заседании Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

- Благодаря активности жителей и федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» мы получаем десятки новых объектов, новых точек притяжения - тех мест, которые люди сами для себя выбрали, - отметил глава региона в приветственном слове. - Наши города побеждают во Всероссийских конкурсах благоустройства малых городов и исторических поселений. Я рад, что отношение людей к городской среде меняется. И это не указание сверху, не приказ, а движение от своего дома, от своего подъезда вперед к жизни в комфортной городской среде, в комфортном городе, в комфортном регионе.

Как отметил Шапша, новая стратегия развития строительной отрасли, которая была озвучена на заседании Президиума Госсовета России, открывает дополнительные возможности для решения многих вопросов как в сфере строительства, так и в архитектуре.

- На прошедшем на этой неделе заседании Президиума Госсовета России был сделан акцент на балансе городской среды: необходимости увязать территориальное планирование, градостроительное зонирование и прийти к оптимальным решениям, чтобы все они служили на благо каждого региона, чтобы люди видели эффект и вклад от тех масштабных проектов и строек, которые мы декларируем, - рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Сергей МУЗЫЧЕНКО.

По его словам, необходимо строить 120 миллионов квадратных метров жилья в год.

- Это жилье должно быть размещено и спланировано таким образом, чтобы мы не думали, где мы будем работать завтра, чтобы не было маятниковой миграции, чтобы мы понимали, что каждый ребенок пойдет в школу и детский сад рядом с домом, - пояснил чиновник. - Это основа комфортной среды. Все это можно сделать только при непосредственном участии архитекторов.

Главные архитекторы из более чем 80 городов страны будут работать в нашей области в течение трех дней. Мероприятия пройдут в Калуге, Боровском и Дзержинском районах.

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