В МедикПро за один прием можно пройти полное обследование щитовидной железы

Кому и когда надо посетить эндокринолога

В номинации «Лучшая диагностическая клиника» наши читатели отдали голоса за МедикПро. Эта клиника уже не первый год побеждает в нашем конкурсе. И, судя по результатам проекта, ей удается стабильно держать высокий уровень, что подтверждает и выбор жителей нашего города.

Лучшей диагностической клиникой МедикПро названа не случайно. И дело не только в современном оборудовании. В МедикПро за один прием можно пройти комплексное обследование щитовидной железы: консультация врача, анализы, УЗИ, назначение лечения. Это очень актуально. Мы живем в сумасшедшем ритме жизни и с большими нагрузками. Постоянный стресс, усталость, плохой сон и неправильное питание сказываются на нашем здоровье. Первой под удар попадает эндокринная система. А если в ней происходит сбой, страдают все органы и системы организма. Функциональные изменения могут быть глобальными, но развиваются они небыстро. Иногда у человека просто снижается эмоциональный фон, он, списывая это на плохое настроение, не спешит идти к врачу.

Между тем на эндокринные заболевания могут указывать такие симптомы, как изменение веса, нарушение работы сердечно-­сосудистой системы, быстрая утомляемость, сонливость, снижение памяти, потливость, чувство жара, тремор рук, сухость кожи, частое мочеиспускание, чувство сильной жажды, отечность, судороги, сбои в менструальном цикле, бесплодие, ощущение кома в горле, выпадение волос или, наоборот, их сильный рост по телу.

В МедикПро можно записаться на прием к ведущему эндокринологу города Наталии Николаевне Шабановой. Это врач с 18-летним стажем, много лет проработавший в калужской клинической больнице «Анненки». Наталия Николаевна блестяще ориентируется во всех областях своей специальности. Занимается вопросами профилактики, диагностики и лечения щитовидной железы, поджелудочной железы, надпочечников, гипофиза, половых желез, паращитовидных желез, вилочковой железы. Постоянно повышает квалификацию. На приеме она не только внимательно изучает историю болезни и результаты анализов, но и сама проводит УЗИ‑диагностику на аппарате экспертного класса, что позволяет точно диагностировать заболевание и назначить эффективную терапию. При необходимости в МедикПро доступно и лазерное лечение осложнений сахарного диабета.

Большим преимуществом клиники является и то, что здесь в любой день можно сдать обширный спектр анализов и быстро получить результаты на электронную почту. Процедурный кабинет работает без выходных — ​в МедикПро сделано все для удобства пациентов. В клинике заботятся о том, чтобы посетители чувствовали себя комфортно, безопасно и спокойно.

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