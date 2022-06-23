Зубные феи «Клиники ЗДОРОВьЯ»

Лечи зубы смолоду — многие взрослые готовы дать своим детям такой простой, но очень важный совет. Еще лучше, если человек с младенчества приучается следить за состоянием всей ротовой полости: вовремя посещать врача, исправлять несовершенства природы, ухаживать по всем правилам.

Правда, в ответе за эти привычки сами взрослые, поэтому перед современными родителями стоит несколько важных задач. Одна из них — ​подружить своего ребенка с зубной щеткой, в игровой форме ввести чистку зубов в обязательный ритуал. А вторая — ​найти такого детского стоматолога, к которому маленький пациент с радостью будет ходить на прием и показывать свои зубы!

Один из таких докторов — ​любимцев детворы ​работает в калужской «Клинике ЗДОРОВьЯ». Полина Александровна Серегина — ​высокий профессионал своего дела, успешно лечит и взрослых, но, возглавив стоматологическое отделение в данном медицинском центре, сразу приняла решение: у детей здесь будет своя зона, свое пространство — ​уютное, безопасное, комфортное! Руководство клиники поддержало идею, и теперь детское стоматологическое отделение в «Клинике ЗДОРОВьЯ» — ​место, где маленькие пациенты могут поиграть перед приемом, где у них есть свой туалет, свой «кухонный уголок» — ​там можно похозяйничать, расслабиться и забыть о том, что пришел в больницу.

Чтобы снять стресс во время лечения, в стоматологическом кабинете малышам показывают мультфильмы, родители могут принести на флешке те, что любит их сын или дочь, — ​такая атмосфера приближает детей к домашней, отвлекает от звуков бормашины и прочих процедур.

Родители особенно ценят, что доврачебное обследование зубов: ​рентген, КТ всей челюсти можно сделать в самой «Клинике ЗДОРОВьЯ», в кабинете, расположенном по соседству с детским отделением. Здесь установлен компьютерный томограф высокого экспертного класса с безопасной дозой облучения. Не надо тратить силы, время и нервы (лишняя больница — ​очередной стресс для ребенка), медперсонал настроен на чувствительных детишек.

Да, все врачи имеют сертификаты, разрешающие работу с детьми. В «Клинике ЗДОРОВьЯ» проводят весь спектр стоматологических услуг: детальная диагностика, терапия, протезирование, имплантация. Применяется современный подход к лечению, и, что немаловажно, — ​цены доступные, возможны скидки и акции на различные процедуры!

«Клиника ЗДОРОВьЯ» — наши феи лечат ваши зубки с любовью!

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