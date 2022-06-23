Обрети счастье и уверенность в себе с новой улыбкой от Orlovskydental Правобережье

Во все времена самые успешные люди давали лучшим компаниям свои имена. Калужский врач-стоматолог во втором поколении Евгений Орловский, специализирующийся на задачах повышенной эстетики, уже многие годы дарит красивые улыбки, способные полностью изменить жизнь любого человека.

— Я считаю, что улыбка является очень важной и неотъемлемой частью образа, — ​рассказывает Евгений Орловский. — ​Улыбка отражает возраст, состояние души, благополучие и успешность человека. Красивые ровные зубы — ​признак здоровья и уверенности в себе, успеха в работе и жизни.

До сих пор многие люди имеют так называемую закрытую улыбку, не могут свободно и открыто улыбаться из-­за проблем с зубами. В результате этого часто сам человек скован и теряет уверенность в себе!

Вряд ли обыватель назовет стоматологию ​творческой профессией. Но это действительно так. В Orlovsky Dental Center Правобережье без творческого подхода при лечении зубов не проходит ни единого дня. В клинике, расположенной на Фомушина, 13, используются самые передовые технологии для сохранения или создания вашей улыбки.

Так, например, большая часть преображений проходит с применением ультратонких керамических виниров. Это накладки из высокопрочной и эстетичной керамики толщиной всего 0,3–0,6 мм, в умелых руках способные сделать улыбку неотразимой на долгие годы (в среднем 15–20 лет).

— Мы создаем улыбку, способную полностью изменить жизнь, улыбку, которая подойдет именно вам и завершит образ полноценной и яркой личности, — ​отмечает Евгений Орловский.

Клиника за свои несколько лет уже получила более 5000 довольных пациентов, положительных отзывов, рекомендаций, а также множество премий и наград. Вот некоторые из них.

— В 2020 году Orlovsky Dental Center Правобережье заняла первое место и стала Стоматологией № 1 Калуги и Калужской области по версии Prodoctorov 2020.

— В 2021 году стоматология получила статус «Референс-­клиника» и официального партнера премиальной немецкой компании Kavo Kerr. Также наш центр после получения статуса «Референс-­клиник» в 2021 г. стал официальной высокотехнологичной базой для проведения обучения врачей-­стоматологов.

— А совсем недавно, в 2022 году Orlovsky Dental Center Правобережье ​по результатам открытого голосования, проходившего в течение почти 5 месяцев, стал победителем конкурса «Клиника года-2022» при поддержке министерства здравоохранения Калужской области в номинации «Лучшая клиника с авторскими технологиями и индивидуальным подходом»!

Все это подтверждает, что мы способны полностью восстановить здоровье и красоту зубов по самым высоким стандартам. Мы уверены, что белоснежная широкая улыбка и открытый взгляд — ​самые достоверные признаки счастья, молодости и красоты.

ООО «ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ ОРЛОВСКИХ».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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