Залог успеха — умение работать и развиваться!

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» стал победителем конкурса «Клиника года — ​2022» в номинации «Лучшая специализированная клиника». Это уже не первая победа в данном конкурсе и тем приятнее, что калужане, голосуя, в очередной раз выбрали наше учреждение. Коллектив учреждения делает все возможное, чтобы соответствовать этому званию и оправдывать доверие калужан.

Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер оказывает широкий спектр лечебно- диагностических услуг по венерологии, дерматологии и косметологии. Это сегодня современное специализированное медицинское учреждение. Оно имеет оснащенную материально-техническую базу и высококвалифицированный персонал. И главное, у коллектива диспансера есть желание работать и развивать свою службу. Возможно, в этом и есть залог успеха нашего лечебного учреждения.

Дерматовенерология как наука постоянно развивается и наша задача — следовать за ее достижениями, оказывать помощь населению, используя все ее возможности. В учреждении работают 26 врачей-дерматовенерологов, в том числе 21 — в поликлиническом отделении. Врачи не только ведут прием в своем учреждении, но и периодически выезжают в районы области для консультативного приема больных.

В любом медицинском учреждении очень важно создать комфортные условия для пациентов и прежде всего в поликлиническом отделении. Хороший ремонт, удобно оборудованная регистратура, электронная запись на прием и мягкие кресла для ожидания создают для пациентов благоприятную обстановку. У детского кабинета маленьких пациентов привлекает телевизор с мультфильмами. Аптечный пункт в коридоре поликлиники позволяет быстро решить вопрос приобретения медикаментов и начать лечение без поисков их в аптечной сети.

С каждым годом в дерматологической практике появляются новые, все более эффективные лекарства, в том числе для наружной терапии. Врачи систематически осваивают новые методики. Благодаря научным достижениям лекарственные препараты стали более эффективны и позволяют в большинстве случаев проводить лечение амбулаторно. Еще более удобно получать лечение в стационаре дневного типа при поликлинике. Стационар работает в две смены, отпуская пациентов с 8 утра до 20 часов. Процедуры проводятся и в выходные дни.

Более тяжелые пациенты и жители отдаленных районов области лечение получают в круглосуточных стационарах. Это детское отделение, взрослое кожное и венерологическое. Все они располагаются на разных этажах лечебного корпуса. Ремонт, удобные небольшие палаты и внимательный персонал делают комфортным пребывание пациентов в период лечения.

Особое значение в лечении кожных больных имеет физиотерапия. Наряду с обычными УФО-процедурами сегодня успешно применяется ПУВА-терапия и узкополосная 311 нм. Для этого в учреждении имеются локальные установки и ПУВА-кабина. Теперь пациенты с псориазом имеют возможность получить эту помощь в своем регионе и не направляться в федеральные клиники. А с 2019 года для лечения тяжелых больных псориазом в учреждении стала применяться и терапия биологическими препаратами.

Коллектив кожно-венерологического диспансера гордится своим учреждением и победой в номинации конкурса. Медицина не может стоять на месте, а значит, наше учреждение и наши услуги населению будут и далее развиваться.

Г. Калуга, ул. Первомайская, 33.

Регистратура: (4842) 71-73-71.

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Тел.: (4842) 71-73-60.

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Тел.: (4842) 71-73-63.

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