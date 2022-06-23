В Калужской области участок освободили от собак и грузовика после вмешательства приставов

В поселке Воротынск один из участков освободили от грузовика ЗИЛ и будок с собаками. В четверг, 23 июня, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Транспорт, постройки и животные женщины из Подмосковья мешали пользоваться своим участком ее соседу. Суд обязал освободить землю.

Очистила участок женщина только после того, как приставы рассказали ей о возможных последствиях.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.