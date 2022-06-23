В Калуге 18-летняя девушка маркером повредила портреты героев России

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту повреждения портретов военных на аллее по улице Кирова. В четверг, 23 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, 18-летняя девушка ночью маркером нанесла оскорбительные надписи и знаки на стенды с изображением солдат, которым ранее было присвоено звание Герой России.

За вандализм калужанке грозит до трех месяцев ареста.

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