Анна Чернова: «Я отвечаю на вопросы, а вертолет уже полетел за тяжелым больным»

Среди представителей медицинских работников нашего региона особенно выделяются энергичные руководители учреждений здравоохранения. Они притягивают внимание своей инициативностью и неутомимым желанием работать.

Новая специфика работы

В Калужской области есть руководитель, который лично выходит на линию, когда не хватает бригад, эвакуирует пациентов на вертолете, выезжает на аварии.

О работе мы поговорили с руководителем Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Анной ЧЕРНОВОЙ.

— Я возглавляю скорую помощь чуть меньше года, и, конечно, это новая специфика для меня. Я благодарна коллективу, который поддержал и помог мне в максимально короткие сроки влиться в работу. Сейчас мы вместе трудимся, и надеюсь, в скором времени результаты работы будут полностью удовлетворять наше население.

О первых изменениях

— Конечно, в работе скорой помощи были проблемы, и некоторые из них еще остаются, но их стало меньше благодаря Региональному центру скорой помощи и медицины катастроф, Единой дежурно-­диспетчерской службе. Кроме того, у нас появились кабинеты неотложной помощи, которые созданы в каждом медучреждении.

Теперь мы активно подключили к помощи санитарную авиацию, при необходимости проводим эвакуацию тяжелых пациентов из районов на вертолетах. На сегодняшний день проведено уже 76 эвакуаций, и это только с начала текущего года. И сейчас я отвечаю на вопросы, а вертолет уже полетел за тяжелым больным, чтобы вовремя доставить его в больницу.

— Изменения в работе скорой медицинской помощи произошли не только с моей подачи, – уточняет Анна Чернова. – Министерством здравоохранения разрабатывался план по организации работы скорой помощи под личным контролем руководителя региона, поскольку он понимает всю важность и необходимость нашего труда. Поэтому все изменения – это многоуровневая работа, а мы уже исполнители, и наша задача — воплотить в жизнь те планы, которые были намечены.

Цели намечены

— Направления работы на ближайшее будущее, конечно, обозначены. До конца 2022 года мы полностью централизуем всю Калужскую область — ​у нас будет Единый региональный центр скорой помощи и медицины катастроф. И, конечно, самый главный ресурс — ​человеческий. Мы проводим работу как с теми кадрами, которые уже имеются, так и привлекаем молодых специалистов.

Вот буквально сегодня была на защите дипломов в нашем медицинском колледже, я председатель комиссии. Все ребята большие молодцы, все очень достойно защитили дипломы. И очень отрадно то, что вот уже 15 человек изъявили желание в этом году прийти к нам на работу. А кадры — ​это и дополнительные бригады, это наш самый главный и важный ресурс.

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