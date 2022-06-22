В Калужской области высадили 280 тысяч деревьев

В рамках международной акции «Сад памяти» в Калужской области высадили более 280 тысяч деревьев. В среду, 22 июня, об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

В посадках в нынешнем году поучаствовали примерно 2000 человек.

- В 2020 году в честь 75-летия Великой Победы вблизи городов воинской славы и воинской доблести региона были созданы геоглифы, - напомнил также Шапша. - Козельск, Боровск, Жиздра, Киров, Жуков, Сухиничи, Людиново, Юхнов, Малоярославец. Саженцы окрепли, сейчас в среднем их высота достигла 35-40 см. Сотрудники лесничеств бережно ухаживают за ними. Геоглифы в виде числа 75 видны даже из космоса.

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