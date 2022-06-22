В Калужской области ищут 73-летнюю женщину
В среду, 22 июня, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 73-летней Надежды АМОСОВОЙ из брянского города Карачева. По информации волонтеров, женщина может находиться в нашем регионе.
Пенсионерка ушла из дома 20 июня.
Она нуждается в медицинской помощи.
Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост – 165 см,
- Худощавая,
- Седые короткие волосы,
- Голубые глаза,
- Синяя спортивная кофта, разноцветный сарафан, серые спортивные штаны, синие тряпичные тапки, белая шапка,
- Алюминиевый костыль.
Если у вас есть информация о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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