В Калужской области ищут 73-летнюю женщину

В среду, 22 июня, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» сообщил о поисках 73-летней Надежды АМОСОВОЙ из брянского города Карачева. По информации волонтеров, женщина может находиться в нашем регионе.

Пенсионерка ушла из дома 20 июня.

Она нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост – 165 см,

Худощавая,

Седые короткие волосы,

Голубые глаза,

Синяя спортивная кофта, разноцветный сарафан, серые спортивные штаны, синие тряпичные тапки, белая шапка,

Алюминиевый костыль.

Если у вас есть информация о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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