Всемирные методы лечения в Калужской «Клинике БОЛИ»

Калужская «Клиника БОЛИ» — уникальное лечебное учреждение в нашем регионе. Здесь врачи профессионально справляются с любой болью, которая может беспокоить пациента.

К лечению приступают сразу

В своем развитии клиника не придерживается стандартных этапов, выбирая уникальный путь: руководством изначально было принято решение оказывать пациентам именно основную помощь — ​сразу приступать к их лечению.

Несмотря на многопрофильность клиники, среди видов помощи пациентам особенно выделяются три мощных направления:

1. Лечение позвоночника.

2. Лечение суставов.

3. Лечение сосудов.

Эти виды медицинской помощи в чем-­то стали уникальными для Калуги. Врачи-­профессионалы много лет качественно работают по этим направлениям и демонстрируют отличные результаты.

Хирургия кисти и альтернативная медицина

Помимо трех мощных опор есть и уникальные операции, которыми клиника гордится.

Во­первых, специалисты «Клиники БОЛИ» — ​одни из немногих в Калуге, кто берется и успешно ведет пациентов, нуждающихся в хирургии кисти. Специально для таких операций приглашен и оперирует высококвалифицированный специалист из Ярославля.

Во­вторых, ​ артроскопия суставов, ​это эндоскопические операции. Клиника проводит в том числе такие высокоточные манипуляции, как оперирование плечевого сустава. Этим уникальным направлением занимается хирург из Москвы.

Помимо хирургической помощи, «Клиника БОЛИ» предлагает пациентам один из самых древних и доказанных методов лечения — ​иглорефлексотерапию, проще говоря, иглоукалывание. На ранних стадиях заболевания это помогает подключить собственные ресурсы организма, чтобы избавиться от боли.

Еще одним методом альтернативной медицины, который применяют профессионалы клиники, является остеопатия — ​это мышечно-­энергетическое воздействие. Методы остеопатии основаны на воздействии на биологически активные точки, восстановлении нормального положения внутренних органов и мягкой работе с мышцами. Также она эффективна у маленьких детей и беременных.

Здесь для лечения применяют множество разнообразных воздействий: медикаментозные блокады, массаж, мягкие методики мануальной терапии, физиотерапию, кинезиотерапию, лечебную физкультуру, — ​все это выполняется профессионалами своего дела. Также в Калужской «Клинике БОЛИ» проводятся гирудотерапия, мезотерапия и даже PRP‑терапия — ​лечение плазмой крови, обогащенной тромбоцитами. Ее применяют при лечении суставов. Особенно эффективна плазма крови там, где много хрящевой ткани, например, в коленных суставах.

Федеральный уровень и YouTube-­канал

О «Клинике БОЛИ» знают не только в нашем регионе. Пациенты едут за помощью к калужским врачам со всех уголков России: от Москвы и Московской области до Камчатки. Об уникальной клинике узнают во многом благодаря YouTube-­каналу «Жить без боли», который регулярно ведут врачи медицинского учреждения. Своих подписчиков они могут проконсультировать онлайн, а после этого люди целенаправленно приезжают на лечение. На сегодняшний день около 30 процентов пациентов «Клиники БОЛИ» — ​это жители других регионов России. Отсюда и федеральный уровень качества оказания помощи​.

Поэтому руководство учреждения нацелено на расширение. Теперь в планах — обеспечить на месте возможность первичной диагностики заболеваний. Для этого клинике предстоит приобрести несколько видов тяжелого оборудования и подготовить для него помещение. Подходящее здание найдено, идет реконструкция. Именно там в дальнейшем появится диагностическое отделение. Следующий год будет посвящен этой работе, что позволит сделать Калужскую «Клинику БОЛИ» лечебным учреждением мирового уровня.

Благодаря уникальности направлений избавления от боли, сложившемуся штату профессионалов и высокому уровню сервиса «Клиника БОЛИ» заслуженно несет славу места качественной медицинской помощи как для калужан, так и для жителей регионов России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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