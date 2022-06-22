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Калужский онкологический диспансер использует 3D-брахитерапию в лечении рака шейки матки

Ланита СТОЙЛОВСКАЯ. Фото Калужского онкологического диспансера.
Опубликовано: 22.06.2022 12:30 0 340
Калужский онкологический диспансер использует 3D-брахитерапию в лечении рака шейки матки

Лечение онкологии – это быстроразвивающееся направление в медицине. Множество новых методик и открытий с каждым годом повышает результативность лечения

Брахитерапия локального воздействия

КБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» как одна из передовых лечебных клиник региона всегда находится в курсе разработок и стремится использовать эти новинки в рамках ежедневной помощи жителям Калужской области.

Брахитерапия – контактная лучевая терапия – успешно применяется специалистами калужского онкологического диспансера. Это обязательный компонент радикального лечения рака шейки матки с использованием временных внутриполостных аппликаторов.

Его отличие в том, что источник излучения вводится внутрь пораженного органа. Этот метод сам по себе является инновационным и высокотехнологичным, поскольку при нем воздействие на пораженный участок носит локализованный характер. Другими словами, воздействие на здоровые ткани минимально. 

Однако в отделении радиотерапии Калужского онкологического диспансера продолжается регулярная работа по внедрению передовых технологий лучевой терапии. Ведь важнейшим условием лучевого лечения является не только достижение результата в борьбе с опухолью, но и сохранение жизнеспособности здоровых органов и тканей, находящихся в зоне облучения. 

Больше возможностей для эффективного лечения

С целью максимального недопущения последствий повреждения здоровых тканей организма в прошлом году в клинике введен в эксплуатацию японский компьютерный томограф Aquilion LB и гамма-терапевтический аппарат для контактной лучевой терапии SagiNova производства Германии. КТ-симулятор Aquilion LB является томографом с самой большой шириной туннеля – 900 мм, что позволяет не ограничивать лечащего врача в выборе позиционирования пациента при планировании лучевой терапии.

Более того, люди с крупным телосложением могут быть качественно обследованы на этом аппарате, что раньше не было возможным в аппаратах с меньшей шириной туннеля. Полное поле обзора при сканировании и расширенное поле обзора шириной 850 мм позволяют охватить большие анатомические структуры с повышенной точностью.

Такая ширина поля обзора обеспечивает и повышенное качество изображений: технология SEMAR, в которой используется передовой алгоритм реконструкции, позволяет подавить погрешности в процессе КТ-исследования, значительно ухудшающие качество изображения, что, безусловно, помогает в дальнейшем лечении.
— Технология SEMAR, в которой используется передовой алгоритм реконструкции, позволяет подавить металлические артефакты от внутриполостных аппликаторов, – говорит врач-радиолог областного диспансера Станислав Игнатенков. – Гамма-терапевтический аппарат SagiNova оснащен системой автоматизированой дистанционной последовательной загрузки источника Кобальт-60.

— Ввод в эксплуатацию данного оборудования стал переходом от двухмерного планирования к трехмерному, 3D-планированию, которое учитывает особенности опухолевого процесса в каждом сечении. Новый метод позволяет распределить дозу радиации равномерно по границам опухоли на основе КТ-снимков, полученных на томографе, и как следствие снизить процент поздних лучевых осложнений, – поясняет Станислав Юрьевич.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» своей целью ставит проведение максимально эффективного и современного лечения пациентов. Помимо обязательной актуализации знаний врачей-профессионалов клиника регулярно приобретает новое оборудование для диспансера и дооснащает линейку уже имеющихся аппаратов для лечения. Лечение доступно пациентам бесплатно, по полису ОМС.


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 

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Ланита СТОЙЛОВСКАЯ. Фото Калужского онкологического диспансера.
Опубликовано: 22.06.2022 12:30 0 340
Тэги: рeклама
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