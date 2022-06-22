В Калужской области чиновника оштрафовали за просроченные ответы на обращения

В Сухиничском районе главу администрации оштрафовали на 5000 рублей за просроченные ответы на обращения местных жителей. В среду, 22 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

На три обращения из администрации отвечали больше 30 дней, еще на шесть – вовсе не ответили.

Также к дисциплинарной ответственности привлечен ответственный сотрудник администрации.

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