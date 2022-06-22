«Калужанин»: новый подход к современной медицине
Этот медцентр одержал победу в номинации «Лучшая клиника функциональной диагностики».
История «Калужанина» началась более 7 лет назад. Первое здание открылось по адресу: ул. Суворова, 121. Клиника быстро стала одной из самых посещаемых в городе. Здесь можно быстро попасть к нужному врачу, пройти медосмотр и полную диагностику.
С развитием клиники увеличивалось и количество пациентов. Стали появляться очереди, изначальных площадей уже не хватало. Нагрузка на врачей легла колоссальная. Руководство клиники, проанализировав ситуацию и приняв во внимание все замечания пациентов, пришло к выводу, что необходима оптимизация. В ноябре 2021 года в Калуге было открыто еще одно здание медицинского центра «Калужанин» по адресу: ул. Достоевского, д. 39 (бывшее здание Ростелекома). На работу в оба здания были дополнительно приглашены высококвалифицированные специалисты. Медицинские осмотры теперь проводятся тоже в двух центрах.
В новом здании
Новый медицинский центр «Калужанин» находится в большом трехэтажном здании в историческом центре города. Здесь широкие, красивые, светлые зоны ожидания с удобными диванчиками, автоматами с питьевой водой и кофе. У врачей просторные кабинеты, оснащенные новым высококлассным оборудованием. Так, в гинекологическом кабинете можно пройти комплексное обследование: осмотр, УЗИ, забор биоматериала на анализы, кольпоскопию, а также запланировать вагинальное омоложение. На приеме у ЛОРа провести скрининговую аудиометрию, а у офтальмолога — обследование глаз в полном объеме. В стомалогических кабинетах клиники применяются современные качественные материалы.
Аппарат УЗИ в «Калужанине» — последнего поколения, что позволяет максимально точно поставить диагноз. Флюорографическое и маммографическое исследования выполняются на малодозовых цифровых аппаратах. Широко представлена в Центре и лабораторная диагностика. В планах — открытие операционного блока, расширение спектра медицинских специальностей. Готовится встречать пациентов и большая, красивая, а главное, удобная регистратура.
Лазерное лечение
В медцентре «Калужанин» на ул. Суворова, 121 попрежнему проводятся медицинские осмотры с выдачей справок, а также амбулаторные приемы врачей и выездные медосмотры на предприятиях.
В списке лабораторных исследований как часто встречающиеся, так и редкие анализы. Современная УЗИ‑диагностика позволяет исследовать сосудистую систему и сердце, мочеполовую систему с оценкой кровотока, брюшную полость и почки, щитовидную железу, мягкие ткани и др. При записи к кардиологу возможно проведение предварительного холтеровского мониторирования и СМАД-диагностики. В ближайшее время на базе центра на ул. Суворова, 121, будет открыто новое направление — лазерное лечение патологии ЛОР‑органов на оборудовании последнего поколения, что позволяет эффективно и малотравматично справляться с заболеваниями, для которых ранее применялся только хирургический метод лечения.
Важная награда
— Дорогие калужане и гости города! Мы благодарны вам за высокую оценку нашей работы. Путем открытого голосования вы назвали нашу клинику «Лучшей клиникой функциональной диагностики», для нас это очень важно, — говорит главный врач медицинского центра «Калужанин» Марина ПОЛЯКОВА.
— Профессионализм врачей, развитие диагностической базы, создание атмосферы доверия между медиками и пациентами изначально являются нашими приоритетами. Мы работаем с заботой о вашем здоровье!
г. Калуга, ул. Суворова, д. 121
г. Калуга, ул. Достоевского, д. 39
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