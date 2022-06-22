Клиника Фомина: «Любые вопросы, связанные с женским здоровьем, мы решаем»

По результатам выбора калужан в рамках голосования «Клиника года-2022» лучшей клиникой женского здоровья стала «Клиника Фомина».

Мы поговорили с ее основателем Дмитрием ФОМИНЫМ и спросили о принципах работы, коллективе и планах на развитие.

— Почему в вашей клинике приоритет отдан именно женскому здоровью?

— Приоритет отдан женскому здоровью, потому что мое медицинское образование, моя специализация — ​акушерство и гинекология. Я являюсь экспертом в этой области и первый свой медицинский продукт решил выстроить там, где у меня высокая экспертиза, для того чтобы сделать качественный продукт.

— Каких принципов в работе придерживаются профессионалы вашей клиники, что является главным?

— Первое и основное — ​это профессионализм, способность к обучению, способность к критическому мышлению. Важно понимать, что ты можешь совершать ошибки и это правильно, что тебя поправляют, исправляют, контролируют и направляют. Далее — ​эмпатичность во взаимодействии с пациентами и коллегами, умение быть наравне и не разговаривать с пациентами свысока. И не только с пациентами, а со всеми. И с коллегами тоже.

— Какие самые сложные проблемы пациентов решаются благодаря вашим врачам?

— Абсолютно любые вопросы, связанные с женским здоровьем, мы решаем. И тут вопрос не в том, какие сложные задачи, я бы сказал, вопрос в том — ​сколько их. А их ежедневно возникает огромное количество. Через нашу сеть проходит порядка 30 тысяч пациентов в месяц, можно представить себе, какое из них число сложных случаев, требующих больших консилиумов, которые мы собираем со всей сетью.

— Калужский филиал скоро отметит пятилетие работы. Можете привести какие-­то цифры как результат работы калужской клиники?

— За время работы клиники было выполнено более 1200 гинекологических операций различного уровня сложности. В этом году впервые в Калужской области нашим гинекологом-­хирургом Алексеем Евгеньевичем Голубенко была проведена операция «лапароскопический серкляж» для лечения истмико-­цервикальной недостаточности у пациентки с отягощенным анамнезом. К слову, за внедрение этого метода лечения в России Алексей Евгеньевич в 2017 году получил престижную премию «Первые лица» в номинации «Открытие года» от Российской ассоциации врачей перинатальной медицины.

«Клиника Фомина» на сегодняшний день является одним из крупнейших центров вспомогательных репродуктивных технологий в Калужской области. Почти за 5 лет наша команда репродуктологов, андрологов и эмбриологов провела 1400 протоколов ЭКО, в том числе за счет средств ОМС. Мы используем самое современное оборудование, которое позволяет свести риск ошибок, связанных с человеческим фактором, к минимуму и повысить шансы на успешность программы.

И, конечно, нельзя не сказать, что нам доверили ведение своей беременности уже более 600 женщин. В данный момент 150 будущих мам наблюдаются у нас в рамках программ индивидуального ведения беременности.

— По каким принципам у вас строится управление качеством оказываемых медицинских услуг?

— Мы разработали и внедрили специальные IT‑продукты, сделав медицинскую помощь еще более качественной, безопасной и прозрачной.

Для постоянного обучения врачей и актуализации их знаний у нас есть большой проект Meducation, где каждую неделю выходят новые лекции от независимых экспертов в соответствии с принципами доказательной медицины.

Наши врачи ведут карты пациентов в специальной программе, которая называется «Ася». Это не просто заполнение медицинских документов: «Ася» подсказывает доктору, какие вопросы следует уточнить, какие назначить исследования, предлагает актуальные схемы лечения с доказанной эффективностью и т. д.

Также мы контролируем корректность диагностики и назначений. Это делают команда из 30 экспертов и искусственный интеллект.

Передовые IT‑решения нацелены на достижение максимального результата, помогают врачам непрерывно учиться, не ошибаться с диагностикой, назначать схемы лечения с доказанной эффективностью и, в конечном счете, экономят время, деньги и нервы пациентов.

— Какие планы у клиники на будущее?

— Так как в Калуге наш бренд уже успешно представлен, мы думаем о расширении клиники и также планируем открыть новое направление — ​педиатрию — в Калужском регионе. Так как рядом с Калугой находится Тульский регион, то «мастер-­регионом» будет Калуга, которая будет контролировать и взаимодействовать с Тулой. Соответственно, будет единое управление, единый главный врач у калужской и тульской клиник, так как расстояние между городами небольшое — ​всего 90 км.

Время работы:

понедельник–пятница — 08:00-20:00,

суббота — 09:00-16:00, воскресенье 09:00-15:00.

Г. Калуга, ул. Пушкина, д. 4, пом. 1.

Телефон: 8 (4842) 771-000.

https://kaluga.fomin-­clinic.ru/

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