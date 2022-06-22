Калужане назвали лучшие клиники города
В среду, 15 июня, в отеле «Шератон» в Калуге состоялось вручение наград победителям народного голосования «Клиника года».
Народное голосование
С 1 февраля по 6 июня этого года на нашем сайте калужане отдавали свои голоса за лучшую клинику и лучших врачей региона.
Цель опроса, инициированного медиахолдингом «Комсомольская правда», – сделать сферу медицины более открытой, повысить информированность жителей Калужской области о состоянии и развитии медицины в регионе, рассказать о существующих возможностях профилактики, лечения и реабилитации, познакомить калужан с работой лучших медицинских центров и врачей.
Однако в этом году были внесены некоторые изменения. Если ранее посетителям портала предлагалось выбрать клинику в каждой номинации из предварительно составленного списка, то теперь калужане сами решали, какую клинику предложить в конкретную номинацию.
Новшеством стало и включение в список голосования за лучшего врача региона.
Слово организаторам
Открывал церемонию награждения генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН.
— Две профессии вызывают у меня трепет, перед ними я преклоняюсь: это педагоги и медики, – сказал Павел Владимирович в приветственной речи. – Моя мама более 30 лет проработала старшей медицинской сестрой, и я с детства видел и знал, что такое труд медика. Видел, кто такие люди в белых халатах: они всегда куда-то бегут, и к ним всегда кто-то подходит и задает вопросы. Они всем ответят, всем уделят внимание. Я понимал, сколько на это требуется сил и терпения.
На вашу долю выпадает немало: сначала пандемия коронавируса, теперь новое испытание – многие отправляются в зону специальной военной операции и самоотверженно там спасают жизни, – добавил Коренюгин. – Хочу пожелать всем вам здоровья и еще раз сказать слова благодарности.
Отдельно мы благодарим министерство здравоохранения Калужской области, поскольку они очень помогали в организации мероприятия, – подчеркнул Коренюгин и вручил представителю министерства Благодарственное письмо от медиахолдинга.
Победители
Награду в номинации «Лучшая стоматологическая клиника» принимал главный врач ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника» Владимир ЦУКАНОВ.
– Спасибо редакции «Комсомольской правды», – сказал Владимир Сергеевич. – Мы трудимся, и чаще нас узнают только, придя непосредственно в наши стены. А конкурс «Клиника года» позволяет населению узнать гораздо больше о коллективе нашей стоматологии. Спасибо нашему коллективу, потому полученная награда – это их труд.
В номинации «Лучшая государственная больница» победил Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД, награду принимала главный врач Елена АЛЕШИНА.
— Когда-то инфекционная служба представляла собой холерные бараки, а теперь это – прекрасная ультрасовременная больница, – взяла слово Елена Николаевна. – Я очень ею горжусь. Спасибо, что есть этот конкурс, что вы развиваете эту инициативу в Калуге. Конкурс обязывает, и награда обязывает. Поэтому участие в конкурсе – это великое дело, я считаю.
Всего же в этом году было названо 24 номинации, а участие в голосовании приняли несколько тысяч калужан.
Лучшие врачи
Ну а впереди оставалась еще одна часть награждений. И тем интереснее, что мало кто из гостей догадывались об этом. Тем приятнее им было получать награду на основе выбора калужан в номинации «Врач года – 2022».
Когда мы пересмотрели анкеты с предложенными калужанами специалистами, то стало понятно, что назвать лучшим одного врача будет очень сложно, ведь они работают с совершенно разных, несравнимых направления. Потому было решено выбрать 5 лучших. Награды «Врач года – 2022» вручала исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения Елена КАРЛЕНКО.
Одна из них отправилась в руки к врачу-онкологу Калужского клинического онкологического диспансера Илье МОХОВУ.
— Благодаря таким врачам люди перестали бояться лечебных учреждений, сказала Елена Валерьевна о победителе. – Я сама из тех, кто всегда ждет публикаций, прямых линий с этим доктором, все мои подруги ждут их, потому что он всегда объясняет подробно, человечно, просто и понятно.
Еще одна награда в этой номинации была вручена врачу-отоларингологу Эндохирургического центра Калуги Виталию ЛАРИНУ:
— Для меня это был очень большой сюрприз, не ожидал, немного волнуюсь, – скромно говорил доктор. – Хочу сказать слова благодарности организаторам, нашему Центру за возможность работать, развиваться и своей семье за поддержку.
В пятерку лучших вошли: главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА, главный врач «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Анна ЧЕРНОВА, и главный врач «Калужской областной клинической стоматологической поликлиники» Владимир ЦУКАНОВ.
Полный список победителей
«Клиника года – 2022» в Калуге
Лучшая стоматологическая клиника:
«Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника».
Лучшая государственная больница:
«Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД».
Лучшая специализированная клиника:
«Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер».
Клиника с лучшим сервисом:
«Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф».
Лучшая клиника по внедрению современных технологий:
«Калужский областной клинический онкологический диспансер».
Лучшая клиника в области сердечно-сосудистых заболеваний:
«Городская клиническая больница «Сосновая роща».
Лучшая клиника по внедрению современных методов лечения:
«Клиника «ЗДОРОВьЯ».
Лучшая многопрофильная клиника:
«Эндохирургический центр».
Лучшая диагностическая клиника:
Меди цинский центр «МедикПро».
Лучшая семейная клиника:
Клиника «Теорема Мед».
Клиника инновационных технологий:
«Калужская клиника БОЛИ».
Доступность и качество стоматологических услуг:
«АКлиник».
Лучшая клиника функциональной диагностики:
Медицинский центр «Калужанин».
Лучшая клиника с авторскими технологиями и индивидуальным подходом:
«Центр стоматологии Орловских».
Лучшая лаборатория:
Медицинская клиника CMD Калуга.
Лучшая клиника в области наркологии:
«Медицинский центр «ДАГАЗ».
Лучшая клиника женского здоровья:
«Клиника Доктора Фомина. Калуга».
Лучшая офтальмологическая клиника:
Калужский филиал «МНТК «Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Фёдорова».
Лучшая стоматология для детей:
«Д.С. Стоматология».
Лучшая клиника в области отоларингологии:
«Клиника доктора Северинова».
Лучшая детская клиника:
Детская клиника «Маруся».
Лучшая клиника в области репродуктологии:
«Центр ЭКО».
Лучшее клиника в области реабилитации и восстановлении
Центр доктора Бубновского.
Лучший оздоровительный комплекс:
Водный центр «Калужские термы».
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