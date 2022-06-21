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В Калужской области змеи укусили 30 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.06.2022 16:16 0 2555
В Калужской области змеи укусили 30 человек

С начала апреля в Калуге 30 человек обратились в БСМП по поводу укусов змеями. Все пострадавшие выжили, сообщила 21 июня заведующая экстренной терапии больницы Татьяна Короткевич.

Нескольким укушенным понадобилась госпитализация.

Как рассказала Короткевич, что пострадавшие поступали из разных районов области.

Ранее мы рассказывали в большой статье о том, как змея укусила калужанина во время поцелуя.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.06.2022 16:16 0 2555
Тэги: общество животные
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