ВТБ снизил ставки по автокредитам

ВТБ улучшил условия беззалогового автокредитования, скорректировав базовые процентные ставки на 0,6 пп. Теперь такие кредиты доступны клиентам от 6,9% годовых. Новые ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом.



В рамках беззалогового кредитования средства предлагаются в размере до 4 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос по программе отсутствует. Воспользоваться минимальной ставкой заемщики могут при подаче онлайн-заявки, личном страховании и страховании машины на весь срок кредита, оформлении карты «Автолюбитель». Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок до пересмотра банком ставок, могут переоформить их на более выгодных условиях.



«Вслед за решениями Банка России по ключевой ставке мы несколько раз улучшали условия по автокредитованию. Сегодня ставка по кредитам уже приближается к уровню начала года, что вместе с отложенным спросом оживляет рынок автокредитования. В мае по сравнению с апрелем количество заявок увеличилось в 1,5 раза, почти до 50 тысяч. При этом фокус внимания автолюбителей все больше смещается в сторону подержанных машин. В таких сделках клиенту очень важно быть уверенным, что он может быстро и выгодно получить деньги на руки, так что банки выступают здесь надёжным партнёром», - прокомментировал и. о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.



В рамках автокредитования ВТБ также выдает средства на покупку автомобиля с залогом. Минимальная ставка по таким кредитам от 3% годовых. Она доступна при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита. Кредиты на новые автомобили доступны в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет. При покупке машины с пробегом возможно получить до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства.





Банк ВТБ (ПАО)

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