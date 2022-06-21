Главная Новости Общество
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калуге здание бывшего завода «Кристалл» выставили на продажу за 68 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: Яков Казацкий.
Опубликовано: 21.06.2022 14:12 1 895
В Калуге здание бывшего завода «Кристалл» выставили на продажу за 68 миллионов рублей

В Калуге собственник бывшего завода «Кристалл» на улице Ленина выставил на продажу главное здание. За объект площадью 5100 квадратных метров просят почти 68 миллионов рублей.

Как рассказал 21 июня депутат городской Думы Яков Казацкий, владелец разделил здания и землю на разные лоты, что упростило их продажу: 

- Часть зданий уже обрела или вот-вот обретет новых собственников. Это позволит существенно упростить поиск инвестора, так как на площадку целиком могут зайти единицы компаний в РФ, а по частям - сотни и даже тысячи.

Напомним, весной в главном здании бывшего завода частично обрушилась кровля из-за демонтажа перекрытий. Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области собиралось судиться по этому поводу. 

Комплекс зданий завода был построен в начале XX века и является объектом культурного наследия.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: Яков Казацкий.
Опубликовано: 21.06.2022 14:12 1 895
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Банк «Открытие»: 49% россиян имеют финансовую подушку безопасности на срок от 3 до 12 месяцев
Где выгодно купить межкомнатные двери Профиль Дорс в Москве?
Адаптация кошки к новой среде: окружение и корм

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru