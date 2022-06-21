В Калуге здание бывшего завода «Кристалл» выставили на продажу за 68 миллионов рублей

В Калуге собственник бывшего завода «Кристалл» на улице Ленина выставил на продажу главное здание. За объект площадью 5100 квадратных метров просят почти 68 миллионов рублей.

Как рассказал 21 июня депутат городской Думы Яков Казацкий, владелец разделил здания и землю на разные лоты, что упростило их продажу:

- Часть зданий уже обрела или вот-вот обретет новых собственников. Это позволит существенно упростить поиск инвестора, так как на площадку целиком могут зайти единицы компаний в РФ, а по частям - сотни и даже тысячи.

Напомним, весной в главном здании бывшего завода частично обрушилась кровля из-за демонтажа перекрытий. Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области собиралось судиться по этому поводу.

Комплекс зданий завода был построен в начале XX века и является объектом культурного наследия.

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