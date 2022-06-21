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В Калуге начал работу Избирательный форум

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.06.2022 13:35 0 264
В Калуге начал работу Избирательный форум

На форуме планируется обсудить изменения в избирательном законодательстве и практики их применения.

Губернатор области Владислав ШАПША, приветствуя участников, напомнил, что сам был председателем и заместителем председателя территориальной избирательной комиссии.

- Поэтому мне очень понятно то, чем вы занимаетесь, - подчеркнул глава региона. - Вы занимаетесь крайне важным, крайне чувствительным для людей делом. Ошибки в работе снижают доверие людей к власти. А правильная работа комиссии, как она всегда и организована в Калужской области и у всех, кто приехал сюда, дает хороший результат – уверенность, что все сделано корректно, прозрачно, легитимно, что власти можно доверять.

От имени депутатов Законодательного Собрания области к участникам обратился Председатель парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

- Работа Избирательной комиссии в Калужской области всегда была профессиональной, ответственной, прозрачной. Председатель комиссии Александр Александрович Буков продолжил эти традиции, внеся новеллы в её работу, - отметил Новосельцев. - Нас немного «потренировал» ковид. Появилось многодневное голосование. Была оценена наша способность мобилизоваться. Все было сделано очень качественно.

Говоря о сегодняшних изменениях в законодательстве, председатель парламента отметил важность внесенных поправок в Конституцию РФ, которые задали вектор всей законодательной работе.

- Мы приняли изменения в Конституцию РФ, которые предваряли те события, которые сейчас происходят в нашей стране, - сказал Геннадий Новосельцев. - Мы только сейчас   понимаем, как важно было укреплять вертикаль государственной власти, говорить о территориальной целостности. Мы готовы к новым вызовам. Сегодня будем говорить об электронном голосовании. Партия «Единая Россия» его уже успешно использует при проведении предварительного голосования. При соответствующей защите такой опыт можно распространить на всю область. Тем более, что необходимые изменения в региональное законодательство мы приняли на недавнем заседании сессии.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.06.2022 13:35 0 264
Тэги: законодательное собрание общество политика
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