Главная Новости Общество
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

В Калужской области осенью впервые пройдет электронное голосование на выборах

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.06.2022 12:16 2 417
В Калужской области осенью впервые пройдет электронное голосование на выборах

В нынешнем году Калужская область станет одним из семи регионов, где в единый день голосования, в сентябре, жители смогут поучаствовать в выборах с помощью онлайн-голосования. Система будет использована на муниципальных выборах в Калуге, сообщил во вторник, 21 июня, губернатор Владислав ШАПША.

По его словам, новые форматы голосования и развитие института наблюдателей сегодня обсуждают на Калужском избирательном форуме. На него собралось более 160 участников. Среди гостей и секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина. 

- Для нас принципиально важно, чтобы выборы в Калужской области проходили конкурентно и прозрачно, - заявил Шапша. - И в их легитимности не было сомнений. Чтобы укреплялось доверие людей к выборам и власти. А участие в голосовании для наших жителей было удобным и комфортным.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.06.2022 12:16 2 417
Тэги: общество выборы область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Банк «Открытие»: 49% россиян имеют финансовую подушку безопасности на срок от 3 до 12 месяцев
Где выгодно купить межкомнатные двери Профиль Дорс в Москве?
Адаптация кошки к новой среде: окружение и корм

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru