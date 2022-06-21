В Калужской области осенью впервые пройдет электронное голосование на выборах

В нынешнем году Калужская область станет одним из семи регионов, где в единый день голосования, в сентябре, жители смогут поучаствовать в выборах с помощью онлайн-голосования. Система будет использована на муниципальных выборах в Калуге, сообщил во вторник, 21 июня, губернатор Владислав ШАПША.

По его словам, новые форматы голосования и развитие института наблюдателей сегодня обсуждают на Калужском избирательном форуме. На него собралось более 160 участников. Среди гостей и секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина.

- Для нас принципиально важно, чтобы выборы в Калужской области проходили конкурентно и прозрачно, - заявил Шапша. - И в их легитимности не было сомнений. Чтобы укреплялось доверие людей к выборам и власти. А участие в голосовании для наших жителей было удобным и комфортным.

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