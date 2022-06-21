В Калуге траурный митинг пройдет рано утром 22 июня

В 4 утра в среду, 22 июня, в Калуге на Воинском мемориальном кладбище начнется траурный митинг-реквием «Вечная Слава Героям!», посвященный 81-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в городской управе.

Подобные акции в Калуге проходят ежегодно.

Калужан просят присоединиться к митингу и зажечь свечу памяти на кладбище.

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