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ВТБ проведет вебинар по импортозамещению

Опубликовано: 20.06.2022 17:50 0 108
ВТБ проведет вебинар по импортозамещению

30 июня ВТБ проведет вебинар, посвященный задачам бизнеса в области импортозамещения. Мероприятие пройдет на портале для предпринимателей «Ближе к делу».
 
Участники вебинара смогут обсудить актуальные вопросы импортозамещения. В частности, речь пойдет о сохранении бизнес-активности в текущей ситуации, возможных решениях для освоения новых ниш, создания и сохранения рабочих мест, выстраивании логистики с контрагентами и других вопросах. Эксперты ВТБ также расскажут о документарных продуктах банка, программах льготного кредитования и импортозамещении в закупочной деятельности.
 
«Тема импортозамещения становится все более актуальной. Сегодня это не только один из важных факторов поддержания экономики и социальной стабильности в глобальном смысле, но и возможность для предпринимателей развивать свой бизнес. ВТБ предлагает клиентам необходимые инструменты для развития проектов в этой сфере, в том числе гарантии исполнения обязательств перед контрагентами и финансовые средства для развития производств. Мы также готовы поделиться свои опытом и экспертизой по решению задач импортозамещения с предпринимательским сообществом», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
 
Зарегистрироваться на вебинар можно на портале «Ближе к делу».


 
Банк ВТБ (ПАО) 

 

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Опубликовано: 20.06.2022 17:50 0 108
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