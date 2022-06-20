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Калужане могут звонить по Wi-Fi и делают это всё чаще

Опубликовано: 20.06.2022 16:00 0 355

 

На территории Калуги и Калужской области работает технология VoWifi, благодаря которой абоненты могут звонить и отправлять SMS. По данным мобильного оператора билайн за последние полгода, голосовой трафик, передаваемый через Wifi, вырос почти на 61%, а количество владельцев устройств, поддерживающих технологию VoWifi* увеличилось в 1.7 раз.

Одно из главных преимуществ сервиса VoWiFi – это возможность пользоваться связью даже в тех местах, где обычно сотовый сигнал нестабилен и проходит с трудом, например, в подвальных помещениях, на подземных парковках или на последних этажах высотных зданий. Кроме того, с помощью VoWiFi клиенты оператора могут отправлять SMS и совершать или принимать голосовые звонки по домашнему тарифу из любой точки мира.

Услуга предоставляется бесплатно. Звонки через Wi-Fi тарифицируются как обычные голосовые вызовы и расходуют пакеты минут тарифа. Для подключения сервиса необходимо включить функцию «Вызовы по Wi-Fi» в настройках смартфона. Смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет и поддерживать VoWiFi. 

Сейчас технология поддерживается на 150 моделях смартфонов, и их количество постоянно увеличивается. В Калуге и Калужской области у клиентов билайна в настоящий момент насчитывается более 67 тыс. смартфонов, способных работать с VoWiFi. Среди них популярные бренды: Apple, Samsung, Xiaomi и другие. Список моделей смартфонов и ответы на вопросы по использованию сервиса доступны на сайте.

«Мы продолжаем развивать нашу сеть. В эту фразу я вкладываю не только строительство новых базовых станций, но и внедрение новых технологий. Сервисом VoWifi пользуюсь сама и действительно считаю его очень удобным. Даже если я на подземной парковке или зашла в кафе в здании с толстыми стенами, куда не проникают радиоволны, я точно знаю, что, если я подключилась к Wifi, то мой сын сможет до меня дозвониться, а я сама смогу поговорить по телефону с коллегами по работе,» - говорит Ольга Маркина, директор калужского отделения билайна.


*Голос через Wi-Fi. Технология VoWiFi действует при технической возможности подключения, нахождении и авторизации в зоне покрытия Wi-Fi и стабильном Wi-Fi-соединении. Качество услуг связи, скорость подключения и другие параметры услуг сети зависят от пропускной способности используемого интернет-соединения поставщика интернета, обеспечивающего подключение к Wi-Fi. Услуга недоступна для ряда устройств и через 2 часа после последней регистрации в сети билайн 4G/3G/2G. При использовании услуги дозвон на короткие номера не гарантирован в связи с особенностями технической реализации (для гарантированного совершения вызова рекомендуется звонить через мобильную сеть). Подробнее – на beeline.ru.  

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Опубликовано: 20.06.2022 16:00 0 355
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