В Калуге с 13 июня ищут 52-летнего мужчину

В Калуге пропал 52-летний Александр ФИЛИН. Последний раз мужчину видели 13 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На данный момент нет информации, куда он направился.

Волонтеры сообщают, что калужанин может находиться в другом городе.

Опубликованы фото и приметы:

Рост – 190 см,

Худощавый,

Черные длинные волосы, заплетены в косичку,

Темно-синие глаза.

Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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