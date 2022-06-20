В Калуге с 13 июня ищут 52-летнего мужчину
В Калуге пропал 52-летний Александр ФИЛИН. Последний раз мужчину видели 13 июня, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
На данный момент нет информации, куда он направился.
Волонтеры сообщают, что калужанин может находиться в другом городе.
Опубликованы фото и приметы:
- Рост – 190 см,
- Худощавый,
- Черные длинные волосы, заплетены в косичку,
- Темно-синие глаза.
Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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