В Калужской области клещи за неделю укусили 289 человек

В Калужской области 289 человек обратились к врачам по поводу укусов клещами за неделю, с 13 по 19 июня. Об этом в понедельник рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших было 64 ребенка.

Роспотребнадзор опубликовал города и районы, где чаще всего фиксировались встречи людей с клещами: Калуга, Жуковский, Боровский, Козельский, Малоярославецкий, Тарусский и Бабынинский.

За этот же период в лабораториях проверили 170 клещей, которых сняли с людей. В 35 случаях выявлен боррелиоз, в пяти - гранулоцитарный анаплазмоз человека.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.