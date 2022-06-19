Молодой врач Мария Секерская: «Не могу смириться с тем, когда болезнь прогрессирует»

В день Дня медицинского работника мы решили узнать, как работается молодому специалисту-медику в нашем регионе..

Сделала правильный выбор

Мы поговорили с врачом-онкогинекологом Марией СЕКЕРСКОЙ о её профессии. Она полтора года работает в Калужском онкологическом диспансере.

— Медициной я стала интересоваться в школе, знала, что буду поступать в Смоленский государственный медицинский университет, — ​рассказывает Мария. — ​А пойти именно в онкологию я решила после практики на третьем курсе, мне очень понравилось.

Когда на 6 курсе, наконец, начались занятия по онкологии, я ещё раз убедилась, что сделала правильный выбор. После я поступила на бюджет в институт онкологии имени Блохина в Москве. Там же прошла ординатуру.

А потом родители попросили меня вернуться в Калугу, они в преклонном возрасте и редко видели меня эти годы. Тогда я пообщалась с заведующим гинекологическим отделением Калужского онкологического диспансера Сергеем Скугарёвым, поняла, что он человек грамотный и идёт в ногу со временем, это стало ещё одним плюсом, и я решила вернуться в свой город.

Под громаднейшим впечатлением

— Когда только пришла на работу, в первый рабочий день после учёбы, меня сразу посадили на самостоятельный приём. У меня было 30 человек! — ​говорит молодой специалист. — ​И все с разными заболевания­ми и в разной стадии, нужно было оценить состояние каждого. И я думала: «Их так много, как же всем уделить внимание, помочь, всё рассказать?». Вместо положенных 15 минут с каждым общалась минут 30–40, боялась что-то упустить. Домой в тот день я пришла гораздо позже и под громаднейшим впечатлением. Сейчас, по прошествии времени, пациентов бывает и до 40.

Я веду приём в поликлинике и работаю в стационаре. Но трудно даётся одно: не могу смириться с тем, что больной уже прошёл несколько курсов терапии разного вида, но болезнь прогрессирует. Для меня крайне тяжело принять, что ничего нельзя сделать, — ​делится Мария Секерская.

— Я ищу исследования, читаю, стараюсь найти варианты и обосновать руководителям, наставникам. Нужно ещё взвесить, принесёт ли этот тип лечения больше пользы, или не стоит его начинать, потому что эффекта не будет. Продлит ли это человеку жизнь? Хочется же помочь, я не могу отказать, мне нужно пытаться ещё. Руководство у нас отзывчивое, всегда выслушает и нередко соглашается с моими предложениями.

Сердце доктора

— Тяжёлый для меня случай был в прошлом месяце, — ​взволнованно говорит молодой врач. — ​На приёме была бабушка под 90 лет. У неё агрессивное заболевание, распространение было такое, что все виды лечения противопоказаны, они причинили бы больше вреда, чем пользы. Тяжело осознавать, что ты ничего больше не можешь сделать. Но нельзя было рисковать, много отягчающих факторов, это могло сократить ей жизнь.

Я всего полтора года работаю в Калуге, но, когда я на приёме, мои больные из стационара, которых я оперировала, могут заглянуть, поздороваться, рассказать, что у них всё хорошо.

С другими пациентами нужно говорить строго. Когда боятся проходить химиотерапию, говорю: «Так, самое главное — ​это настрой. С какими мыслями вы пойдёте на лечение, так и будет! Да, это неприятный диагноз, но он лечится. Вы должны хотеть выздороветь! Вы должны бороться, ваши дети и родственники смотрят на вас».

А потом они приходят и говорят: «А помните, как вы мне сказали? Так вот, я всё прошла! Спасибо!».

Дежурства разнообразят досуг

— Увлечения? Ну, во‑первых, у меня есть дежурства, которые разнообразят мой досуг, — ​смеётся Мария, — ​Мне нравится читать профессиональные Телеграм-каналы, там коллеги собирают новые исследования, отслеживают и публикуют информацию: вот такой препарат показал вот такие результаты. Сообщается, что появилось в России и чем можно лечить. Так можно отвлечься от работы и почитать что-то новое. Это очень интересно, — ​завершает нашу беседу Мария Секерская.

Редакция газеты «Калужский перекрёсток» поздравляет всех медиков с профессиональным праздником! Желаем успехов во всех начинаниях, новых свершений и благодарных пациентов!

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