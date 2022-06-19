В Калужской области 31 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 31 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 402, сообщили в воскресенье, 19 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализированы пять человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже почти два месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 9 пациентов. Всего с болезнью справились 102 356 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3081 случай коронавируса. За весь период - 18 398 260. Госпитализированы за сутки – 730. Выписаны – 3279, за весь период – 17 822 674. За последние сутки в стране от ковида умерли 62 человека, за все время – 380 463.

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