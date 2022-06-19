В Калуге за пять дней появился на свет 81 ребенок

За пять дней, с 14 по 18 июня, в Калуге родился 81 ребенок – 41 девочка и 40 мальчиков. Об этом сообщает городское управление ЗАГС.

Среди редких имен, которыми назвали детей, отметили следующие: Тиона, Савелий, Аврора, Глафира, Артемий, Арианна и Сабрина.

В 2022 году в Калуге уже родилось 1867 детей.

Заключено 964 брака.

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