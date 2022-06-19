Геннадий Новосельцев попросил депутатов активнее помогать людям в вопросах догазификации и ускорить капитальный ремонт школ

В Калужской области на данный момент подано 9 690 заявок на догазификацию, из них 6507 принято, 3183 отклонено. Уже 1050 домовладений подключены к голубому топливу. Об этом говорили в Кондрово на Консультативном совете глав муниципальных образований области.

Совещание провел Председатель Законодательного собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. В работе участвовали заместитель губернатора области Ольга Иванова и депутат государственной Думы РФ Ольга Коробова.

По информации профильного министерства основные причины отклонения заявок – не соответствие критериям догазификации. На помощь заявителям в уточнении документов приходят специалисты газовых служб и депутаты представительных органов.

Еще одна проблема, которую отметили участники совещания, - затратность мероприятий по внутридомовой газификации домовладений и строительству газопровода по участку. По оценке главы Жуковского района Лидии Пищулиной, стоимость таких работ более 100 тысяч рублей.

Для оказания финансовой поддержки льготным категориям граждан областным парламентом принят закон, предусматривающий возмещение данных расходов. Единовременная социальная выплата увеличена до 50 тысяч рублей на одно домовладение.

- Возможно, этих средств не хватает, - сказал Геннадий Новосельцев. - Мы подготовим свои предложения о расширении категории получателей данных выплат и увеличении их размера и обсудим с губернатором области.

На эти цели могут расходоваться также средства регионального материнского капитала, который выплачивается при рождении второго ребенка в размере 50 тысяч рублей и последующих детей в размере 100 тысяч.

Отмечалось, что наиболее активно население принимает участие в программе догазификации в городе Калуге, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком и Ферзиковском районах. Есть и отстающие районы, где спикер парламента Геннадий Новосельцев попросил депутатов поработать наиболее активно.

Также главы муниципалитетов на Консультативном совете в Кондрово обсудили капитальный ремонт школ по Президентской программе.

В Калужской области до 2026 года будет отремонтировано минимум 50 школ.

- Уже сейчас ремонтные работы начались в 13 учебных заведениях Бабынинского, Дзержинского, Жиздринского, Износковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухиничского, Хвастовичского районов. В трех из них проведение работ рассчитано на 2 года. Конкурсные процедуры проведены во всех школах, - пояснил министр образования и науки Александр Аникеев. - Однако не везде ремонт осуществляется в соответствии с графиком.

Геннадий Новосельцев попросил эффективно использовать летний период, постоянно бывать на объектах, чтобы завершить ремонтные работы к началу нового учебного года.

Модернизация школ проходит комплексно. Помимо строительных работ осуществляется закупка учебников, оснащение современным оборудованием, мебелью. Учителя повышают квалификацию. Родители вместе со школьниками – тоже участники процесса. Например, их совместные дизайн-проекты, используются для оформления кабинетов, столовых, центров детских инициатив.

Итогом всей работы должно стать создание образовательной среды, которая вдохновляет и мотивирует детей развивать свои таланты.

Уже проведен отбор школ для участия в программе на 2022 и 2023 годы. На 16 учебных заведений выделены средства в объеме около 1 миллиарда рублей. Идет отбор заявок на 2023-2024 годы.

Для участия в программе необходимо подтвердить потребность в проведении капитального ремонта, разработать проектно-сметную документацию и обеспечить прохождение государственной экспертизы для проверки достоверности определения сметной стоимости.

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