В Калужской области 23 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 23 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104 371, сообщили в субботу, 18 июня, в федеральном оперативном штабе.

Госпитализирован один человек.

Новых смертей не было. Общее количество умерших за весь период эпидемии составляет 1453. Данный показатель не менялся уже почти два месяца - с 22 апреля.

Выздоровели еще 10 пациентов. Всего с болезнью справились 102 347 калужан.

По всей России выявлены за сутки 3382 случая коронавируса. За весь период - 18 395 179. Госпитализированы за сутки – 1291. Выписаны – 4371, за весь период – 17 819 395. За последние сутки в стране от ковида умерли 38 человек, за все время – 380 401.

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