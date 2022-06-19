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19 июня в Калуге организовали утренники сказок

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.06.2022 07:50 0 134
19 июня в Калуге организовали утренники сказок

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 июня.

1786 – в селе Сутоки Духовщинского уезда Смоленской губернии родился Федор Николаевич Глинка, действительный статский советник, поэт, прозаик, публицист. Он участвовал в Отечественной войне 1812 г. Был в сражениях при Тарутине и Малоярославце.

1850 – в с. Полотняный Завод венчаются известный русский врач Николай Иванович Пирогов (1810 – 1881) и Александра Антоновна Бистром, правнучка Григория Ивановича Щепочкина. Находясь в Полотняном Заводе, Н.И.Пирогов принимал больных в родовом имении жены. 

1951 – Каждую среду в детском парке драматический кружок Дворца пионеров организует для школьников младших классов утренники сказок. Уже прошли два таких утренника, на которых присутствовали десятки учащихся. Руководитель кружка товарищ Герасимов и член кружка ученица 7 класса 6-й женской средней школы Маша Батурова рассказали детям сказки «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Волшебница», «Ослиная шкура», «Золушка» и др. (Из газеты «Знамя»)

1996 – в Боровске на городище был воздвигнут деревянный крест в память боярыни Морозовой, ее сестры княгини Урусовой и других замученных за веру старообрядцев.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 19.06.2022 07:50 0 134
Тэги: история калуги
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