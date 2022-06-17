В Калужской области за неделю зубная паста подорожала на 7,4%, огурцы подешевели на 10,7%

В пятницу, 17 июня, Калугастат опубликовал данные об изменениях цен в магазинах в период с 3 по 10 июня.

Больше всего за семь дней подорожала зубная паста – на 7,4%. Лук прибавил в цене 4,8%, хлеб – 4,2%, печенье – 3,3%, водка – 3%, картофель – 2,8%.

В то же время огурцы подешевели на 10,7%, помидоры – на 9,9%, капуста – на 8,7%, вареная колбаса и бананы – на 4,5%, свекла – на 4,3%.

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