Главная Новости Общество
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Грандиозный фест на Иван Купала пройдёт в городе Таруса отель Welna eco spa resort

Опубликовано: 17.06.2022 16:20 0 52
Грандиозный фест на Иван Купала пройдёт в городе Таруса отель Welna eco spa resort

Праздник «Сказка на Купалу» состоится  25 июня. Точнее сказать, это будет целый фольклорный фестиваль, в основе которого лежат традиции древнейшего славянского праздника.

Что же ждёт гостей, которые в этот день всей семьёй или просто компанией друзей приедут В тарусский отель «Welna Eco Spa resort»?

Фест откроют лучшие этно- и фольклорные коллективы. Здесь гостей познакомят со старинными обрядами и действами, которые в день Ивана Купалы проводили наши предки.  

Собственно, самая идея этого летнего праздника — донести до современных людей его смысл - соединения в этот день Земли и Солнца, огня и воды, мужского и женского начал, напомнить русским о своей исконной культуре.

А «фишкой» феста станет не простое созерцание, а полноценное участие во всём происходящем, гости тут получат возможность погрузиться в традицию Купалы, вспомнить что такое народные забавы, девичьи секреты, совместные хороводы, запустить одну из тысячи свечей по воде, увидеть зажигательное файер-шоу и Купальские костры, испытать себя в водных баталиях, насладиться закатом и тёплой летней ночью. Не обойдётся без плетения венков, проводов уходящего солнца, взятия Костромы, добычи живого огня, сбора целебных трав и умывания утренней Купальной росой...

«Сказочная Купала» – не просто фестиваль, это больше чем шоу. Это событие, рождающееся на ваших глазах и с вашей помощью. Это волшебство, доставшееся нам от праотцов, волшебство, которое откроется не каждому, но тем, кто в него верит, оно подарит поистине сказочные мгновения! 

Гостей в «Welna Eco Spa resort» (Таруса, Серпуховское шоссе, 69) ждут 25 июня к 16:00

Программа фестиваля

  • 16:00 – 23:00 – открыта Трапезная с угощениями.
  • 16:00 – 21:00 – Старинные обряды:
    Начало программы на двух Полянах мужской, с подготовкой костров и женской с плетением венков и традиционных кукол Костромы и Ярилы общее знакомство с обрядами. 
  • 17.00 - добыча Живого огня
    Общий круг с пивом-мёдом
    Свадьба Ярилы и Костромы, и их проводы. 
  • 18.30 - Русалии у реки
  • 21:00 – 22:30 – Концертная программа
  • 22:30 – 23:00 -  Огненное шоу
  • 23:00 – 01:00 – Купальская мистерия: Стожар - большой Купальский костёр, традиционные хороводы, пускание венков и свечей по воде, прыжки через костры, игры танцы у главного купальского живого огня!

Стоимость билетов: 1000 рублей взрослый , 500 рублей для детей 6-12 лет, детям до 6 лет — бесплатно.

Билеты можно приобрести на сайте.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 17.06.2022 16:20 0 52
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Особенности вступления в СРО проектировщиков
Эвакуатор для автомобиля: виды и комплектация техники, особенности ее выбора
Сколько делается кредитная карта

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru