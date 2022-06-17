Грандиозный фест на Иван Купала пройдёт в городе Таруса отель Welna eco spa resort

Праздник «Сказка на Купалу» состоится 25 июня. Точнее сказать, это будет целый фольклорный фестиваль, в основе которого лежат традиции древнейшего славянского праздника.

Что же ждёт гостей, которые в этот день всей семьёй или просто компанией друзей приедут В тарусский отель «Welna Eco Spa resort»?

Фест откроют лучшие этно- и фольклорные коллективы. Здесь гостей познакомят со старинными обрядами и действами, которые в день Ивана Купалы проводили наши предки.

Собственно, самая идея этого летнего праздника — донести до современных людей его смысл - соединения в этот день Земли и Солнца, огня и воды, мужского и женского начал, напомнить русским о своей исконной культуре.

А «фишкой» феста станет не простое созерцание, а полноценное участие во всём происходящем, гости тут получат возможность погрузиться в традицию Купалы, вспомнить что такое народные забавы, девичьи секреты, совместные хороводы, запустить одну из тысячи свечей по воде, увидеть зажигательное файер-шоу и Купальские костры, испытать себя в водных баталиях, насладиться закатом и тёплой летней ночью. Не обойдётся без плетения венков, проводов уходящего солнца, взятия Костромы, добычи живого огня, сбора целебных трав и умывания утренней Купальной росой...

«Сказочная Купала» – не просто фестиваль, это больше чем шоу. Это событие, рождающееся на ваших глазах и с вашей помощью. Это волшебство, доставшееся нам от праотцов, волшебство, которое откроется не каждому, но тем, кто в него верит, оно подарит поистине сказочные мгновения!

Гостей в «Welna Eco Spa resort» (Таруса, Серпуховское шоссе, 69) ждут 25 июня к 16:00

Программа фестиваля

16:00 – 23:00 – открыта Трапезная с угощениями.

16:00 – 21:00 – Старинные обряды:

Начало программы на двух Полянах мужской, с подготовкой костров и женской с плетением венков и традиционных кукол Костромы и Ярилы общее знакомство с обрядами.

Начало программы на двух Полянах мужской, с подготовкой костров и женской с плетением венков и традиционных кукол Костромы и Ярилы общее знакомство с обрядами. 17.00 - добыча Живого огня

Общий круг с пивом-мёдом

Свадьба Ярилы и Костромы, и их проводы.

Общий круг с пивом-мёдом Свадьба Ярилы и Костромы, и их проводы. 18.30 - Русалии у реки

21:00 – 22:30 – Концертная программа

22:30 – 23:00 - Огненное шоу

23:00 – 01:00 – Купальская мистерия: Стожар - большой Купальский костёр, традиционные хороводы, пускание венков и свечей по воде, прыжки через костры, игры танцы у главного купальского живого огня!

Стоимость билетов: 1000 рублей взрослый , 500 рублей для детей 6-12 лет, детям до 6 лет — бесплатно.

Билеты можно приобрести на сайте.

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