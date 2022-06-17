Грандиозный фест на Иван Купала пройдёт в городе Таруса отель Welna eco spa resort
Праздник «Сказка на Купалу» состоится 25 июня. Точнее сказать, это будет целый фольклорный фестиваль, в основе которого лежат традиции древнейшего славянского праздника.
Что же ждёт гостей, которые в этот день всей семьёй или просто компанией друзей приедут В тарусский отель «Welna Eco Spa resort»?
Фест откроют лучшие этно- и фольклорные коллективы. Здесь гостей познакомят со старинными обрядами и действами, которые в день Ивана Купалы проводили наши предки.
Собственно, самая идея этого летнего праздника — донести до современных людей его смысл - соединения в этот день Земли и Солнца, огня и воды, мужского и женского начал, напомнить русским о своей исконной культуре.
А «фишкой» феста станет не простое созерцание, а полноценное участие во всём происходящем, гости тут получат возможность погрузиться в традицию Купалы, вспомнить что такое народные забавы, девичьи секреты, совместные хороводы, запустить одну из тысячи свечей по воде, увидеть зажигательное файер-шоу и Купальские костры, испытать себя в водных баталиях, насладиться закатом и тёплой летней ночью. Не обойдётся без плетения венков, проводов уходящего солнца, взятия Костромы, добычи живого огня, сбора целебных трав и умывания утренней Купальной росой...
«Сказочная Купала» – не просто фестиваль, это больше чем шоу. Это событие, рождающееся на ваших глазах и с вашей помощью. Это волшебство, доставшееся нам от праотцов, волшебство, которое откроется не каждому, но тем, кто в него верит, оно подарит поистине сказочные мгновения!
Гостей в «Welna Eco Spa resort» (Таруса, Серпуховское шоссе, 69) ждут 25 июня к 16:00
Программа фестиваля
- 16:00 – 23:00 – открыта Трапезная с угощениями.
- 16:00 – 21:00 – Старинные обряды:
Начало программы на двух Полянах мужской, с подготовкой костров и женской с плетением венков и традиционных кукол Костромы и Ярилы общее знакомство с обрядами.
- 17.00 - добыча Живого огня
Общий круг с пивом-мёдом
Свадьба Ярилы и Костромы, и их проводы.
- 18.30 - Русалии у реки
- 21:00 – 22:30 – Концертная программа
- 22:30 – 23:00 - Огненное шоу
- 23:00 – 01:00 – Купальская мистерия: Стожар - большой Купальский костёр, традиционные хороводы, пускание венков и свечей по воде, прыжки через костры, игры танцы у главного купальского живого огня!
Стоимость билетов: 1000 рублей взрослый , 500 рублей для детей 6-12 лет, детям до 6 лет — бесплатно.
Билеты можно приобрести на сайте.
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