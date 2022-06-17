В Калуге начало облезать граффити, созданное известным художником
В июле прошлого года известный в Калуге стрит-арт художник Деонис Текко расписал трансформаторную подстанцию на перекрестке улиц Смоленской и Баумана. А к нынешнему июню граффити начало облезать.
В некоторых местах уже отвалились куски покрашенного слоя.
Напомним, эта работа создает оптическую иллюзию. На стене изображена частичка дома, находящегося за подстанцией. На тротуаре отмечена точка, с которой лучше всего смотреть на граффити.
Деонис Текко стал известен в 2020 году, когда расписал опоры моста через Оку в Анненках. Коммунальщики не оценили искусство и закрасили работы. Однако позже чиновники поддержали художника и выделили новые площадки для работы.
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