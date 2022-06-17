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Юрий Моисеев поздравил врачей областной больницы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2022 13:24 0 282
Юрий Моисеев поздравил врачей областной больницы

17 июня, в преддверии Дня медицинского работника, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поздравил с профессиональным праздником врачей Калужской областной больницы.

- Профессия врача – одна из самых важных и востребованных в обществе. Все мы с самого рождения и до конца жизни обращаемся к врачам, ждём от них помощи, совета, спасения, а порой и чуда. Высочайший профессионализм, ответственность, искренняя забота о пациентах отличает медицинских работников нашего города, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Огромное вам спасибо и низкий поклон! От всей души поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, счастья, благополучия и терпения! Новых успехов в вашем благородном труде!

Глава Калуги вручил медаль «80 лет освобождения Калуги» главному врачу областной больницы Елене Разумеевой. Также этой медалью был награждён коллектив отделения терапии для ветеранов войн.

Поздравили медиков и поблагодарили за помощь представители ветеранских организаций и общественной организации инвалидов войны «ВоИн».

В честь праздника в Калуге пройдут две фотовыставки, посвящённые медицинским работникам. Выставка «Без халатов» пройдёт в ТРЦ «XXI век», выставка «Дело семейное» откроется 17 июня на улице Театральной. 

С концертной программой перед врачами выступили воспитанники центра «Созвездие» и солист Государственной Московской Филармонии, лауреат Национальной премии «Овация» Игорь Милюков.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.06.2022 13:24 0 282
Тэги: городская дума
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