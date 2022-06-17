Главная Новости Общество
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Вкус, качество и польза 45 лет идеального сочетания!

Опубликовано: 17.06.2022 13:30 0 104
Вкус, качество и польза 45 лет идеального сочетания!

Козельский молочный завод — это уникальное современное предприятие, выпускающее широкую линейку исключительно натуральной молочной продукции. Расположено в экологически чистом районе Калужской области — в черте города Козельск. Работает предприятие с 1977 года. Несмотря на свой возраст, предприятие постоянно обновляется и модернизируется: это одно из крупнейших молочных предприятий области.

В этом году предприятие отметило свое 45‑летие. И это можно считать новым этапом развития.

Из года в год мы стараемся расширять ассортимент и радовать потребителей полезными и вкусными новинками. Летом прошлого года мы представили четыре вида пломбира со вкусами манго, сливы, вишни и черной смородины. Мороженое сразу полюбилось потребителям, и полки магазинов не успевали заполняться. Мы даже столкнулись с проблемой, что завод не успевал выпускать партии с мороженым, но сразу же увеличили обороты, чтобы каждый, кто хотел попробовать новинки, получил их. Среди новых вкусов пломбира был выявлен абсолютный лидер — это пломбир с манго! В этом году, зная насколько полюбились новинки, мы уверены, что сможем удовлетворить потребности всех желающих насладиться и побаловать себя этим лакомством.

По просьбе клиентов в этом же году был выпущен дополнительный формат упаковки бестселлеров: пломбир, шоколадное и йогуртовое с клубникой, в 270 граммовой ванночке. А также в конце 2021 года выпустили пломбир со вкусом манго в вафельном стаканчике.

Планы на следующий год также грандиозные. В разработке новые вкусы и даже новые виды мороженого. С нетерпением ждем, когда сможем порадовать калужан новинками вновь.

Козельский молочный завод — это динамично развивающаяся компания, которая постоянно готова к экспериментам. Изо дня в день на заводе трудятся технологи, добиваясь стабильного качества продукции, чтобы радовать потребителей. Спасибо каждому, кто доверяет нам и ежедневно выбирает продукцию нашего завода!
Всю продукцию можно приобрести на официальном сайте завода af-optina.com с бесплатной доставкой по Калуге. Подробности уточняйте на сайте.

 

af-optina.com
+7 (4842) 200 151
td_optina
 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 17.06.2022 13:30 0 104
Тэги: рeклама
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Особенности вступления в СРО проектировщиков
Эвакуатор для автомобиля: виды и комплектация техники, особенности ее выбора
Сколько делается кредитная карта

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru