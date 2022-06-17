Вкус, качество и польза 45 лет идеального сочетания!

Козельский молочный завод — это уникальное современное предприятие, выпускающее широкую линейку исключительно натуральной молочной продукции. Расположено в экологически чистом районе Калужской области — в черте города Козельск. Работает предприятие с 1977 года. Несмотря на свой возраст, предприятие постоянно обновляется и модернизируется: это одно из крупнейших молочных предприятий области.

В этом году предприятие отметило свое 45‑летие. И это можно считать новым этапом развития.

Из года в год мы стараемся расширять ассортимент и радовать потребителей полезными и вкусными новинками. Летом прошлого года мы представили четыре вида пломбира со вкусами манго, сливы, вишни и черной смородины. Мороженое сразу полюбилось потребителям, и полки магазинов не успевали заполняться. Мы даже столкнулись с проблемой, что завод не успевал выпускать партии с мороженым, но сразу же увеличили обороты, чтобы каждый, кто хотел попробовать новинки, получил их. Среди новых вкусов пломбира был выявлен абсолютный лидер — это пломбир с манго! В этом году, зная насколько полюбились новинки, мы уверены, что сможем удовлетворить потребности всех желающих насладиться и побаловать себя этим лакомством.

По просьбе клиентов в этом же году был выпущен дополнительный формат упаковки бестселлеров: пломбир, шоколадное и йогуртовое с клубникой, в 270 граммовой ванночке. А также в конце 2021 года выпустили пломбир со вкусом манго в вафельном стаканчике.

Планы на следующий год также грандиозные. В разработке новые вкусы и даже новые виды мороженого. С нетерпением ждем, когда сможем порадовать калужан новинками вновь.

Козельский молочный завод — это динамично развивающаяся компания, которая постоянно готова к экспериментам. Изо дня в день на заводе трудятся технологи, добиваясь стабильного качества продукции, чтобы радовать потребителей. Спасибо каждому, кто доверяет нам и ежедневно выбирает продукцию нашего завода!

Всю продукцию можно приобрести на официальном сайте завода af-optina.com с бесплатной доставкой по Калуге. Подробности уточняйте на сайте.

af-optina.com

+7 (4842) 200 151

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