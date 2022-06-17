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ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах

Опубликовано: 17.06.2022 12:00 0 163
ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах

ВТБ запустил денежные переводы в страны ближнего зарубежья – Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан. Услуга доступна по банковским реквизитам в национальных валютах. Об этом заявил член правления ВТБ Святослав Островский в рамках ПМЭФ-2022. 
 
Для перевода средств по банковским реквизитам в ВТБ Онлайн нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По реквизитам в валюте», счет списания, ввести сумму и назначение перевода, код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя. Для осуществления перевода в белорусских рублях, тенге, драмах и манатах клиенту предварительно предложат открыть текущий счет в выбранной валюте, купить ее и осуществить перевод. 
 
Максимальная сумма трансграничного перевода по реквизитам в Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан соответствует предписаниям Центрального банка РФ и составляет 150 тыс. долларов (либо эквивалент в другой иностранной валюте) в месяц, комиссия – 1% от суммы перевода. Переводы доступны как физическим, так и юридическим лицам, есть возможность предоставления подтверждающих документов для валютного контроля.
 
«После введенных ограничений в отношении российских банков у клиентов значительно сократилось число привычных способов перечислений средств за рубеж. С учетом того, что такие переводы, особенно в страны СНГ, крайне важны для многих наших пользователей, мы реализовали возможность эту опцию в ВТБ Онлайн и обеспечили условия, которые будут удовлетворять потребности клиентов», - отметил Святослав Островский.
 
 

Банк ВТБ (ПАО)

 

 

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Опубликовано: 17.06.2022 12:00 0 163
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