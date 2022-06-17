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Мировая медицина выбирает калужскую компанию Liston

Опубликовано: 17.06.2022 12:30 0 306
Мировая медицина выбирает калужскую компанию Liston

Компания Liston уже 13 лет успешно производит лабораторное оборудование, которым пользуются более чем в 60 государствах мира.

Качество мирового уровня

Калужская область стала отправной точкой для развития большого количества крупных производств. Однако особую гордость по праву вызывают небольшие предприятия, которые с невероятным упорством и профессионализмом добиваются серьезных успехов и получают признание на мировом уровне благодаря зарекомендовавшей себя качественной продукции.

Компания Liston — ​это яркий пример мощного прорыва и громкого звучания на рынке мирового уровня. Компания создана и действует в нашем регионе с 2009 года. Тогда же и был задан ключевой вектор развития, направленный на открытие новых рынков сбыта по всему миру. Именно в этом направлении предприятие достигло серьезных результатов.

Liston — ​известный производитель медицинского оборудования из России. Компания уже 13 лет успешно производит лабораторное оборудование, которым пользуются более чем в 60 государствах мира. А сердце производства со дня основания и до сих пор находится в Жуковском районе Калужской области. Лабораторные центрифуги, дистилляторы и деструкторы — ​все это используется в медицинских учреждениях по всему миру.

Liston уверенно составляет конкуренцию немецким, американским и корейским производителям. И все чаще медицинские лаборатории делают выбор именно в пользу оборудования, произведенного в Жуковском районе. Компании удалось создать аппараты, которые воплощают в себе надежность и качество, широкий функционал и, что немаловажно, все это доступно по приемлемой цене.

Особым показателем уровня компании является производство полного цикла: здесь изделия создаются от этапа разработки до финальной упаковки собранной позиции.

Компания, создающая имидж страны

Еще одно принципиально важное отличие Liston: ​производитель не пытается замаскировать свое российское происхождение, не позиционирует себя как европейское производство. Напротив, компания и руководство с гордостью заявляют, что они ​из России. На упаковке продукции большими буквами написано на английском языке: «Надежно. Доступно. Сделано в России». Таким образом, аппараты, созданные на Калужской земле, вносят вклад в создание имиджа нашей страны, продвигают Россию как поставщика надежного лабораторного оборудования.

Произведенная продукция настолько функциональна, что иногда калужское оборудование работает не только по тому назначению, для которого его изначально создавали. В частности, дистилляторы разрабатывались для оборудования медицинских лабораторий, но их часто используют и для складских помещений. Например, в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево». В главных воздушных гаванях Москвы установлено оборудование Liston, произведенное в Калужской области.

Развитие на родной земле

Из множества намеченных планов развития на текущий год — ​уже принятое решение по расширению предприятия именно в родном Жуковском районе. На данный момент выделена земля для строительства.

Разработано и в скором времени будет введено в цикл производства новое лабораторное оборудование, которое ранее не изготавливалось компанией. К примеру, в этом году начнут производить термостаты — ​массовый для лабораторий продукт. Сейчас все находится на стадии испытания опытных образцов. Работа предстоит большая.

Компания Liston — ​это, определенно, гордость Калужского края. Не обладая огромными площадями производства, калужский производитель профессионально и уверенно вышел на масштабный рынок сбыта, заслужив репутацию надежного поставщика отменного лабораторного медицинского оборудования.

 

 

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Опубликовано: 17.06.2022 12:30 0 306
Тэги: рeклама
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