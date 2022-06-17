В Калужской области уровень коллективного иммунитета снизился до 34%

Уровень коллективного иммунитета в нашем регионе снизился до 34%. В пятницу, 17 июня, об этом сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

В конце мая показатель равнялся 35,9%.

Министр здравоохранения Константин Пахоменко призвал вовремя пройти ревакцинацию от коронавируса.

Наиболее актуален вопрос вакцинации для калужан старше 65 лет, так как у них высока вероятность наличия сопутствующих хронических заболеваний, заявили в Минздраве.

- Не ждите окончания действия QR-кодов, воспользоваться паузой в волнах ковида и вакцинируйтесь повторно! – говорится в сообщении медиков.

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