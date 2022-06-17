Калужский завод «Кристалл» — возрожденная гордость региона

Калужский завод «Кристалл» – это поистине знаковое производство для нашего региона. Прежде за границей Калугу узнавали в первую очередь по качественной, фирменной всеми любимой продукции производства «Кристалл».

Страницы жизни в истории завода

В июле далекого 1901 года на Калужской земле торжественно открыли Казенный склад. С тех пор мимо красных кирпичных стен старинного завода пронеслись все перипетии столетия.

В прошлом веке слава «Кристалла» гремела не только на весь Советский Союз: фирменную продукцию поставляли в 82 страны, «Кристалл» составлял серьезную конкуренцию европейским маркам, поскольку все знали вкус нашей беленькой.

Отменное качество и особые технологии производства неоднократно делали калужский завод победителем на престижных международных выставках. Грамоты и медали мирового уровня заслуженно венчали славный труд заводчан.

В 2010 году, после смены собственника, завод неожиданно для калужан признали банкротом. Однако, спустя годы, с поддержкой правительства региона предприятие нашло своего владельца: производство теперь возродилось в Обнинске.

Новая жизнь легенды

Так, в марте 2018 года с конвейера сошла первая партия продукции, произведенная в наукограде. Здесь уже начали писать новую историю славы завода, основанную на уважении к прошлому. Были сохранены все калужские рецептуры, технологические инструкции. Для работы в новых стенах были приглашены прежние сотрудники, которые когда-то трудились в калужском здании. Ведь для бренда в первую очередь важны профессионалы и качество продукции, а не место расположения.

Сейчас сотни миллионов рублей вкладываются в развитие легендарного предприятия. И «Кристалл» успешно оправдывает вложения. Непрерывно растущие темпы производства требуют соответствующих условий: недавно завод арендовал два больших склада, площадью более тысячи квадратных метров каждый, идет процесс запуска нового производственного цеха площадью более 600 квадратных метров, планируется строительство дополнительного спиртохранилища, объемы которого позволят удвоить производственные мощности, открываются новые цеха розлива, в технологии планируется значительное расширение емкостного парка. Параллельно стоит задача увеличить количество магазинов в розничной сети. Задан вектор мощного развития.

Старинные рецепты в меди

Руководство с особым вниманием относится к богатой истории калужского завода, вот почему было принято решение обратиться к традициям, производя напитки по старинным рецептам. Это будет еще одной особенностью продукции, которая станет данью памяти славной истории предприятия.

Специально для этого в собственности одного из заводов было найдено старинное медное оборудование, которое «Кристалл» выкупит в ближайшее время для нужд расширяющегося производства. Далее в планах проведение кропотливого процесса реставрации оборудования, после чего его доставят в стены калужского завода.

Для производства напитков по исторической рецептуре в планах завода приобрести медный аламбик и медные емкости, применяемые для приготовления настоев из трав, кореньев и пряностей. Аламбик – это не обычный аппарат, он выполнен по специальным технологиям с использованием особых секретов производства. Благодаря меди, которая взаимодействует со спиртом, забирая одни вещества, привнося другие и модифицируя третьи, в результате происходящих химических реакций напиток действительно будет приобретать особенные вкусовые оттенки, свойства.

Небольшая часть эксклюзивного медного приобретения будет выставлена в отдельном помещении, чтобы в дальнейшем стать одним из первых экспонатов заводского музея. А остальное медное оборудование будет использоваться на производстве. Именно для выпуска напитков с использованием аламбика будет принята в работу и рецептура, приближенная к старинной.

Специалистами производства сейчас изучаются рецептурники прошлого века, отбираются травы из разных регионов. Создавать напитки пробуют с каждым видом сырья.

В дальнейшем дегустаторами предприятия определяются виды, которые и станут основой для выпуска новых напитков.

Неустанное развитие

Если говорить о темпах развития в целом, то завод находится в мощной стадии роста. Начиная с 2018 года количество выпущенной за год продукции увеличивалось не менее чем в два раза. А максимальный показатель роста произведенной продукции за год достиг 3,5 раз, причем это произошло уже в первые два года работы обновленного калужского «Кристалла».

В настоящее время одним из основных направлений в развитии российского рынка стало импортозамещение. Активно работает в этом направлении и калужский «Кристалл». Уже запущены в производство несколько новых линеек напитков, заменивших импортные продукты на полках федеральных сетей и региональных магазинов. В данный момент завод расширяет лицензию на розлив. Готовится к запуску производство сложных продуктов и целая линейка продукции. Качество и количество калужских новинок порадуют российского потребителя!

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