ООО НПП «З5-й Механический завод»: масштабное производство как способ помогать людям

35-й Механический завод — исполин среди калужских предприятий. Его история начинается в далеком 1948 году.

Десятилетия роста

Трудовая деятельность первых заводчан была связана с выполнением ремонта техники для нужд аэродромного строительства. После передачи предприятия под крыло министерства обороны в 1963 году, были построены новые производственные корпуса, установлены тяжелые станки. Тогда масштаб и специфика производства значительно изменились.

В 2009 году на базе завода было организовано ООО Научно-­производственное предприятие «35-й Механический завод». С тех пор успешно осваиваются и развиваются новые виды продукции, пополняется и модернизируется парк станочного оборудования.

Теперь основным стал выпуск продукции для нефтегазовой отрасли промышленности РФ. Благодаря этому стало возможным выполнение крупных заказов для объектов ПАО «Газпром» и ОАО «АРКТИКГАЗ» и других заметных участников этого сектора.

Благополучие заводчан ​в приоритете

Успехи и перспективы в работе завода стали возможны во многом благодаря профессионализму сотрудников предприятия. И руководство в свою очередь видит своей целью создание комфортных условий для заводчан.

Забота о сотрудниках 35-го Механического завода может стать примером для других промышленных предприятий региона. Один из важных показателей статуса самого предприятия — ​обеспечение стабильного и высокого дохода работникам. Достойная заработная плата и уверенность в завтрашнем дне, бесплатное питание и транспорт, спецодежда для заводчан — ​забота о комфорте людей является приоритетной.

В июне текущего года на предприятии открылась новая заводская столовая. Сотрудники теперь вкусно обедают в просторном светлом помещении. Чистая и уютная обстановка, а также полноценное и разнообразное питание заряжают заводчан силами на свершение новых трудовых подвигов.

Для успехов на производстве важны талантливые молодые кадры. Вот почему на заводе созданы необходимые условия для обучения и возможности для профессионального и личностного роста. Опытные сотрудники с удовольствием берут шефство над молодыми коллегами.

Потребность помогать

Социально­материальная поддержка своих работников важна для руководства завода. Для этого непрерывно ведется активная работа с областной и городской администрацией.

Забота руководства завода не заканчивается на своих сотрудниках, предприятие оказывает спонсорскую помощь детским садам, яслям, школам Калуги.

Инвалидам и людям с ограниченными физическими возможностями предоставляются рабочие места, подходящие под особенности здоровья.

ООО НПП «35-й Механический завод» может гордиться не только размахом производства, стремлением к развитию и заботой о комфорте работников предприятия, но непрерывной благотворительной деятельностью. Завод регулярно помогает нуждающимся.

К примеру, 10 июня очередная фура с гуманитарной помощью, собранной сотрудниками завода совместно с «Единой Россией», отправилась на Донбасс. Это не первая помощь и далеко не последняя. В этом все твердо убеждены.

ООО «Научно-­производственное предприятие «35-й Механический завод» — ​это профессионализм сотрудников и достойные условия труда, мощное современное оборудование и возможности производства любого уровня сложности. Именно это делает предприятие надежным партнером для крупных заказчиков.

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