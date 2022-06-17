В четверг, 16 июня, накануне Дня медицинского работника в Калуге чествовали работников и ветеранов системы здравоохранения.

В формате видеообращения медиков поздравил Губернатор Калужской области Владислав Шапша, руководители города и области поблагодарили врачей за плодотворный труд и вручили им заслуженные награды.

- Образование и здравоохранение – важнейшие сферы нашей жизни. В период пандемии калужские врачи своим трудом доказали, что готовы работать в самых экстремальных условиях, они спасали людей, не щадя своей жизни, исполнили свой долг до конца, – подчеркнул в своём выступлении Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев. – Огромное вам спасибо и низкий поклон! Желаю всем медработникам Калуги здоровья, счастья, терпения и неиссякаемой энергии, пусть вам всегда сопутствуют удача и успех!

Творческие коллективы подготовили для медиков праздничный концерт.

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