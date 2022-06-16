В Калужской области за день нашли семь боеприпасов

В четверг, 16 июня, в лесах Калужской области обнаружили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Рядом с деревней Поляна Ульяновского района находились минометная мина и артиллерийский снаряд.

В этом же районе у деревни Дретово нашли две ручные гранаты и две минометные мины.

Еще одна мина лежала в Козельске недалеко от улицы Медведева.

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