В Калужской области за день нашли семь боеприпасов
В четверг, 16 июня, в лесах Калужской области обнаружили семь боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Рядом с деревней Поляна Ульяновского района находились минометная мина и артиллерийский снаряд.
В этом же районе у деревни Дретово нашли две ручные гранаты и две минометные мины.
Еще одна мина лежала в Козельске недалеко от улицы Медведева.
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