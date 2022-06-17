Электронные SIM-карты становятся популярнее в нашем регионе

По данным агентства GlobalData, Apple в ближайшее время может отказаться от слота для пластиковой SIM. Его заменит модуль eSIM – это электронный вариант SIM-карты, который устанавливается на телефон по QR-коду. Таким образом, пользователю не нужно идти в физические салоны связи операторов, чтобы подключиться к сети. К слову, сейчас на рынке уже доступны гаджеты других производителей, но с двумя модулями – стандартным и eSIM.

Эксперты уверены, что российские операторы мобильной связи будут вынуждены перестроить процедуру подключения новых клиентов, сделав упор на eSIM. Интересно, что именно Tele2 уже несколько лет активно работает над повышением доступности цифровых SIM. Подключить их можно в несколько касаний через приложение оператора, а с недавнего времени партнером компании стал «Связной» – теперь eSIM оператора можно оформить и в этой розничной сети. Например, при покупке смартфона.

– Технология eSIM, которую наша компания внедрила первой в российском телекоме, становится все популярнее, – рассказал директор по управлению продажами и клиентским сервисом Tele2 Николай Белогубец. –мы заинтересованы в развитии инновационного направления. За 2021 год число активаций виртуальной карты выросло в 5,5 раза год к году.

Максим Следков, вице-президент по телекоммуникационным и финансовым сервисам компании «Связной», сообщил, что компания рада предложить покупателям магазинов актуальное инновационное решение. «Наш партнер Tele2 выступает новатором технологии и демонстрирует впечатляющую динамику по темпам прироста виртуальных карт», добавил он.

По мнению экспертов, технология eSIM позволяет отказаться от физических SIM-карт. Использование виртуальных карт удобно: нет необходимости вынимать и вставлять пластиковую карту, можно установить несколько eSIM с разными номерами на один смартфон. Виртуальную SIM-карту нельзя потерять или повредить.

Технологию eSIM от оператора можно подключить в салонах «Связного». Абонентам потребуется паспорт для заключения договора об оказании услуг связи и заявление о замене обычной пластиковой SIM-карты на eSIM.

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