Юрий Савкин назначен Калужским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях

Старший советник юстиции Юрий САВКИН назначен на должность Калужского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Савкину 40 лет, он родом из Козельска.

В органах прокуратуры работает уже почти 20 лет. Последние четыре года возглавлял прокуратуру Ульяновского района.

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