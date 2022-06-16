Юрий Савкин назначен Калужским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях
Старший советник юстиции Юрий САВКИН назначен на должность Калужского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Калужской области. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
Савкину 40 лет, он родом из Козельска.
В органах прокуратуры работает уже почти 20 лет. Последние четыре года возглавлял прокуратуру Ульяновского района.
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