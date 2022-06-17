17 июня калужских крестьян заподозрили к сектантстве

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 июня.

17(6).06.1786 – указ наместнического правления об открытии первой типографии в Калуге петербургским полковником Пафнутием Сергеевичем Батуриным (1736-1803) с повелением предоставлять «всякой издаваемой книги по одному экземпляру в библиотеку императорской Санкт-Петербургской Академии наук». Двумя годами ранее, в 1784 году по приглашению губернатора Михаила Никитича Кречетникова Батурин приехал в Калугу, ему было поручено управление театром.

С 17 июня 1856 г. по 21 января 1857 г. – сформированы материалы о подозрении в принадлежности казенных крестьян Лихвинского уезда к сектам скопцов и хлыстов (из публикаций Ю. Сухоцкого).

1906 - волнения солдат 9-го Ингерманландского пехотного полка с предъявлением экономических требований к командиру.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.