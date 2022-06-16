«Ферма» — это звучит гордо

Заходишь в мясной магазин «Ферма» и чувствуешь невероятно притягательный аромат ветчины, буженины, свежей колбасы – в магазине идет дегустация, на бамбуковых шпажках аппетитно наколоты кусочки деликатесов.

Радушный продавец с гордостью рассказывает о предлагаемой продукции. Тут же обращает внимание на лоточки с маринованным мясом, глаза разбегаются, хочется взять все хотя бы понемногу! Куриные крылышки, бедра, свиной шашлык, тут же купаты и колбаски, рядом на витрине аккуратно разложены свежие сыры, а по другую сторону — ассортимент салатов собственного производства. Все, что надо для вкусного ужина дома или семейного выезда на природу!

Но главное, почему калужане приходят в магазины торговой сети «Ферма» — всегда свежее мясо от лучших производителей Белгородской, Воронежской и Калужской областей! Здесь всегда большой выбор свинины, мяса птицы, и самое ценное — домашняя телятина, настоящий деликатес, за которым обычно хозяйки охотятся на городских рынках. Для многих стало настоящим спасением, что свежее мясо можно купить рядом с домом, ведь магазины торговой сети «Ферма» сейчас расположены практически в каждом микрорайоне Калуги.

Домашняя телятина — особая гордость сети магазинов «Ферма». Такую и на рынке не всегда найдешь. Кроме того, в каждом магазине имеются справки из сельсовета, подтверждающие, что телята выращены в личных подсобных хозяйствах у бабушек и дедушек. Его часто в народе называют «частное мясо», то есть домашнее. Такое мясо можно подавать к любому самому изысканному столу! Оно парное, нежное, по мнению врачей, мясо теленка обязательно должно быть в детском рационе, ведь белок и содержащиеся в нем витамины и аминокислоты, незаменимы для растущего организма. Телятина также полезна пожилым людям и всем тем, кто нуждается в белковой пище: ослабленным после долгих болезней, вирусов, тяжелой физической болезни.

При этом норма потребления в день невысока, ее может позволить себе и человек среднего достатка, и пенсионер. Можно взять бульонку на косточке для первых блюд — какой наваристый получается борщ или щи с таким мясом! А небольшой кусочек вырезки или грудинки — источник животного белка — можно потушить с молодой картошкой или гречкой. Это не только вкусно, но и полезно, — настоящая русская еда, свое, родное, что питает не только тело, но и душу!

Постоянные покупатели знают, в магазинах торговой марки «Ферма» всегда стерильная чистота, свежий запах и радушные продавцы, готовые помочь сделать выбор, подсказать рецепт вкусного блюда на ужин. В этой сети процесс закупки мяса продуман до мелочей, маркетологи тщательно изучают, сколько надо закупить телятины, свинины, индейки или курицы, чтобы каждый день покупателей ожидала на прилавках только свежая продукция!

У «Фермы» свои разделочные и производственные цеха, они расположены в самой Калуге, что также ползволяет сохранять свежесть продукции. Разделка мяса и приготовление блюд идет со строгим соблюдением всех норм СанПин. Мясо привозят по строго установленному графику, оно проходит двой­ную проверку качества и без­опасности, в цехах установлен нужный температурный режим, чтобы и во время разделки соблюдать нормы безопасности.

Мясо в магазинах торговой сети «Ферма» продается только охлажденное, никакой заморозки! Это позволяет сохранять все его полезные свой­ства и вкус. Отдельного упоминания достойны фирменные полуфабрикаты «Фермы»: пельмени, вареники, купаты, колбаски собственного производства. Все это выполнено вручную, мастерицы вкладывают в свой труд душу, ведь домашняя лепка — это совсем не то, что механическая закрутка. И покупатели чувствуют это: продукция раскупается в считанные дни, так что к новому завозу не остается залежавших товаров.

Такой честный и радушный подход вызывает гордость за местных производителей. Совершать покупки в таких магазинах — одно удовольствие! Ведь ты знаешь, что берешь для своих близких вкусную, полезную и безопасную еду для домашнего стола. Подавать такое мясо можно с гордостью и самым высоким гостям. Хорошо, что у калужан есть своя «Ферма», она рядом для большего удобства и комфорта покупателей!

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