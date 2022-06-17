Ростсельмаш — партнер, проверенный временем!

Один день лета, как говорится, год кормит. Для сельхозпроизводителей наступила горячая пора. Усложняется ситуация интенсивным улучшением отрасли сельского хозяйства в рамках национального проекта России, реализация которого направлена на ускорение модернизации и инновационного развития агропромышленного комплекса. Растениеводство, овощеводство и бахчеводство больше всех сейчас нуждаются в качественной и надежной технике.

Ростсельмаш на мировом рынке зарекомендовал себя не только как один из лидеров среди производителей сельскохозяйственных машин, но и как проверенный партнер в агробизнесе. Он не перестает удивлять потребителей собственными прогрессивными разработками. Продукция компании получила признание по всему миру. Современные агромашины Ростсельмаш из сезона в сезон служат надежными помощниками для аграриев в тяжелых полевых работах.



Компания имеет развернутую дилерскую сеть, которая осуществляет подбор, предпродажную подготовку и сервисное обслуживание техники. Сервисные центры предприятия оказывают услуги в период действия гарантии и после нее. Они доступны круглосуточно, что особенно ценно в разгар сезона полевых работ. Для удобства покупателей у производителя предусмотрена гибкая система оплаты и скидок. В нашем регионе Ростсельмаш официально представляет ООО Технический центр «Агрит».



В Калужской области техникой Ростсельмаш пользуются не только крупные сельскохозяйственные холдинги, но и фермерские хозяйства. Полная линейка продукции этой компании впечатляет своими масштабами. Она включает в себя 24 типа и более 150 модификаций. Среди них тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование, зерно- и кормоуборочные комбайны. Последние заслуживают отдельного внимания. Зерноуборочный комбайн ACROS 585 отличается высокой производительностью, универсальностью, бережным отношением к зерну и соломе. Аграрии всего мира ценят его за простоту настроек и удобное рабочее место. Возможности комбайна позволяют убирать в сезон 1000 га, начиная от ранних зерновых и заканчивая кукурузой и подсолнечником.



В Калужской области агромашины Ростсельмаш работают на полях передовых предприятий. И судя по отзывам, пользуются большой популярностью у сельхозпроизводителей.



— Мы купили комбайн серии ACROS в ТЦ «Агрит» и очень довольны, — ​рассказала глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мария Испирян, — ​отличная машина. Электроника, гидралика, двигатель — ​все на высоте. Есть возможность настройки МСУ и других систем, не выходя из кабины. Работать на нем — одно удовольствие! Оснащен 5-ти клавишным соломотрясом и 2-х решетной системой очистки, бункером свыше 9000 л с выгрузкой 90 л/с. К тому же, при покупке нам предоставили гибкие условия лизинга. Это очень удобно. Сервисное обслуживание грамотное, с качественным инженерным подходом.



А если нужна техника помощнее, то отличным решением будет TORUM 785 — ​мощный роторный комбайн, один из самых высокопроизводительных в мире. Он предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Это эффективная машина, способная убрать за сезон до 2000 га разнообразных культур, делая 45 тонн зерна в час. В основе комбайна — система обмолота Advanced Rotor System (ARS). Она включает в себя три инновации — ​битерную наклонную камеру, вращающуюся деку ротора и бесступенчатый привод ротора.

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