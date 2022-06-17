Главная Новости Общество
Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Ростсельмаш — партнер, проверенный временем!

Опубликовано: 17.06.2022 09:34 0 159
Ростсельмаш — партнер, проверенный временем!

Один день лета, как говорится, год кормит. Для сельхозпроизводителей наступила горячая пора. Усложняется ситуация интенсивным улучшением отрасли сельского хозяйства в рамках национального проекта России, реализация которого направлена на ускорение модернизации и инновационного развития агропромышленного комплекса. Растениеводство, овощеводство и бахчеводство больше всех сейчас нуждаются в качественной и надежной технике.

Ростсельмаш на мировом рынке зарекомендовал себя не только как один из лидеров среди производителей сельскохозяйственных машин, но и как проверенный партнер в агробизнесе. Он не перестает удивлять потребителей собственными прогрессивными разработками. Продукция компании получила признание по всему миру. Современные агромашины Ростсельмаш из сезона в сезон служат надежными помощниками для аграриев в тяжелых полевых работах.


Компания имеет развернутую дилерскую сеть, которая осуществляет подбор, предпродажную подготовку и сервисное обслуживание техники. Сервисные центры предприятия оказывают услуги в период действия гарантии и после нее. Они доступны круглосуточно, что особенно ценно в разгар сезона полевых работ. Для удобства покупателей у производителя предусмотрена гибкая система оплаты и скидок. В нашем регионе Ростсельмаш официально представляет ООО Технический центр «Агрит».


В Калужской области техникой Ростсельмаш пользуются не только крупные сельскохозяйственные холдинги, но и фермерские хозяйства. Полная линейка продукции этой компании впечатляет своими масштабами. Она включает в себя 24 типа и более 150 модификаций. Среди них тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование, зерно- и кормоуборочные комбайны. Последние заслуживают отдельного внимания. Зерноуборочный комбайн ACROS 585 отличается высокой производительностью, универсальностью, бережным отношением к зерну и соломе. Аграрии всего мира ценят его за простоту настроек и удобное рабочее место. Возможности комбайна позволяют убирать в сезон 1000 га, начиная от ранних зерновых и заканчивая кукурузой и подсолнечником.


В Калужской области агромашины Ростсельмаш работают на полях передовых предприятий. И судя по отзывам, пользуются большой популярностью у сельхозпроизводителей.


— Мы купили комбайн серии ACROS в ТЦ «Агрит» и очень довольны, — ​рассказала глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мария Испирян, — ​отличная машина. Электроника, гидралика, двигатель — ​все на высоте. Есть возможность настройки МСУ и других систем, не выходя из кабины. Работать на нем — одно удовольствие! Оснащен 5-ти клавишным соломотрясом и 2-х решетной системой очистки, бункером свыше 9000 л с выгрузкой 90 л/с. К тому же, при покупке нам предоставили гибкие условия лизинга. Это очень удобно. Сервисное обслуживание грамотное, с качественным инженерным подходом.


А если нужна техника помощнее, то отличным решением будет TORUM 785 — ​мощный роторный комбайн, один из самых высокопроизводительных в мире. Он предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Это эффективная машина, способная убрать за сезон до 2000 га разнообразных культур, делая 45 тонн зерна в час. В основе комбайна — система обмолота Advanced Rotor System (ARS). Она включает в себя три инновации — ​битерную наклонную камеру, вращающуюся деку ротора и бесступенчатый привод ротора.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 17.06.2022 09:34 0 159
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Эвакуатор для автомобиля: виды и комплектация техники, особенности ее выбора
Сколько делается кредитная карта
Аренда автокрана для строительных или монтажных работ

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru