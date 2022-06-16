Взаимная гордость

Вероятно, у каждого театра есть некое особое качество, позволяющее ему выделяться среди себе подобных. И речь здесь не столько об оригинальных постановках, ярких талантливых актерах или о страницах театральной истории, прожитой плечом к плечу с легендарными личностями. Все это само собой.

Но есть понятие, не нуждающееся в особых пояснениях. Это русский театр.

Русский театр — это не только тот, что может блеснуть соответствующим репертуаром, полным неувядающей классики. Скорее, это театр, сохранивший неразрывную связь со своей землей, со своей малой родиной. Это театр, который, подобно сказочному богатырю, припадая к земле, вбирает в себя силу, да и мудрость в придачу.

Таков Калужский ТЮЗ. Вот уже скоро шестьдесят лет он стоит на страже русской культуры, не поддаваясь на соблазны культуры массовой. Ревностно и терпеливо он ведет своего зрителя к пониманию многих фундаментальных истин. Зрителя любого возраста, потому что ТЮЗ — театр для всех.

Его художественный руководитель — заслуженный работник культуры Калужской области, режиссер Михаил Алексеевич Визгов поставил более сотни спектаклей. Из драматургов избраны А. Островский, А. Пушкин, А. Дударев, С. Аксаков, А. Толстой, О. Уайльд, А. Сухово-­Кобылин, Е. Шварц, бескрайний простор множества русских сказок в инсценировке Ф. Рожкова, а также зарубежные сказочники – Г.Х. Андерсен, Ш. Перро… Среди авторов есть и современные, те, кто рождены калужской землей, кто набрали здесь силу и как личности, и как драматурги. Это Андрей Убогий, Ольга Клюкина, Владимир Киселев, Сергей Гришунов. Количество постановок Визгова выглядит рекордным, ведь даже в масштабах всей страны найдется очень немного режиссеров, создавших столько спектак­лей, большинство из которых для детей. Но, не это главное. Дело в невероятно бережном отношении к зрителю, к тому самому зрителю, пересчитав которого, мы получим цифру в миллион человек! Столько больших и маленьких людей посмотрело спектакли Михаила Визгова, для стольких зрителей как для детей, так и для взрослых, нашлось, что сказать, научить, предложить подумать. Этот миллион зрителей, большинство из которых представители подрастающего поколения, это и есть будущее России, будущий русский народ, связь с которым, благодаря тюзовской сцене, крепнет с каждым днем.

Оставаясь на незыблемой культурной позиции, ТЮЗ продолжает развиваться и сохранять при этом свою главную особенность — быть театром для всех. Какую цену он заплатил за то, чтобы остаться таким? В переменчивые времена, когда вопрос выживания, подчас буквального и физического, главенствовал в умах и сердцах, Михаил Алексеевич Визгов, придя в безразличную пустоту, возродил и сохранил театр для детей, сохранил человеческое измерение необходимой тогда для всех культуры.

Ныне по-особенному в этой, поистине подвижнической деятельности ТЮЗа, выглядят его пространственные спектакли. Театральное действо, перенесенное в те места, где в реальности происходили те или иные исторические события, производит неизгладимое впечатление на зрителя. Человек на самом деле прикасается к русской истории, переживая встречи с персонажами совсем не сценическими, а с образами, всегда сопровождающими нас в жизни. Это, по сути, театральное творчество в самом современном виде, каким, возможно, его и хочет видеть нынешняя публика. История остается животрепещущей историей, просто ее герои делают шаг навстречу зрителю.

Но, на самом деле, конечно, это не просто. Пушкин и Натали на праздниках в Полотняном заводе, Константин Эдуардович Циолковский в своем домике, три русские царицы — Евдокия Стрешнева, Наталья Нарышкина, Евдокия Лопухина, ступающие по земле Мещовска и Тарусы, сам Петр Великий, радеющий о русском флоте и о государстве российском… Это даже не спектакли, это живая возможность почувствовать себя русским человеком. Не зрителем даже, а соотечественником тех людей, что некогда жили и трудились во благо нашей родины, ходили по той же земле, на которой и мы ныне живем, украшали и славили ее.

Атмосферу своей малой родины ТЮЗ щедро дарит людям, встречаясь с самым разным зрителем в гастрольных и фестивальных поездках. Детский театр из Калуги знают и любят в Туле и Москве, в Рязани и Тамбове, в Йошкар-­Оле и Воронеже, в Челябинске и Сарове, в белорусских Могилеве и Бобруйске… ТЮЗ знают благодаря онлайн-­трансляциям его спектаклей, собирающих совсем уже фантастическую аудиторию. Так, в год 75‑летия Великой Победы в рамках программы «Большие гастроли-­онлайн» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности постановку М. Визгова «Весенний день 30 апреля» по пьесе А. Зака и И. Кузнецова в онлайн-­формате посмотрели 172 тысячи 053 зрителя.

ТЮЗ поддерживают люди, знающие цену такой памяти и культуры.

Прежде всего это Капитолина Антоновна Кокшенева — кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, известный критик и публицист, член Союза писателей России, член Экспертного совета Министерства культуры РФ. Ее оценка, всегда носящая оттенок дружеского понимания, но от этого не опускающаяся до панибратства, была и остается своего рода камертоном в деятельности ТЮЗа.

В пространственных спектаклях принимали участие, оказывали неоценимое содействие в подготовке к представлениям правнучка нашего провидца и мечтателя К. Э. Циолковского, директор Мемориального Дома-музея великого ученого Е. А. Тимошенкова, заслуженная артистка России Лидия Музалева, директор «Музея трех цариц» в Мещовске Н. А. Мелюченкова, врач, прозаик, драматург, лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2021 года Андрей Убогий.

ТЮЗ поддерживают калужане, которым судьба подарила способность чувствовать пульс нашей жизни и преемственность времен. Именно они, приняв участие в опросах Агентства «Комсомольская правда — Калуга»: кто заслуживает присвоения статуса «Гордость Калужской области», среди двадцати лидеров региона в различных сферах и отраслях, назвали Калужский ТЮЗ. Это чувство взаимно. Театр для детей, в свою очередь, гордится своим зрителем, нередко прослеживая прямую наследственность в зрительном зале. Тот, кто прибегал на сказки вихрастым пацаненком, теперь приводит сюда своих детишек. Такие люди знают, что молодость не проходит, что театр юного зрителя потому так и называется, поскольку позволяет остаться юным, сохранив волшебную сказочную, но правдивую атмосферу сцены глубоко в душе.

ТЮЗ воспитывает своих студийцев, свое будущее. Для многих из этих маленьких актеров первый взгляд на профессию складывается вот на этих пространственных спектаклях. Они учатся на удивительном материале, овладевая мастерством рядом с историческими персонажами. Такое же будущее уготовано и тюзовскому зрителю. Культурное воспитание — это такой же важный элемент фундамента любой личности, любого возраста, национальности и вероисповедания. Но скрепляет эти элементы русский театр.

Таков Калужский ТЮЗ.

Г. Калуга, ул. Театральная, 36,

тел.: 8 (4842) 57–83–52,

e-mail: tyzkaluga@adm.kaluga.ru

www.kalugatuz.ru

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